MEB'in yeni sisteminde her öğrenci 'fişlenecek'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 yıla kadar geçeceği sisteme göre, her öğrencinin ilkokul 1. sınıftan itibaren dosyası tutulacak. Dosyada öğrencinin ders dışı etkinlikleri toplanacak, gittiği sinemanın, tiyatronun kaydı dahi olacak. Dosya üniversiteye ve işe girişte etkili olacak.

Vatan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 2-3 yıl içerisinde eğitim sistemini tamemen etkileyecek yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Projeye göre, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren “Sosyal Etkinlik Portfolyo”su oluşturulacak. Öğrencinin ders dışındaki katıldığı tüm etkinlikler, yaptığı çalışmalar, okuduğu kitaplar, ilgilendiği konular bu dosya içerisinde olacak. Dosya hem üniversiteye girişte, hem de işe girişte etkili olacak.

DİNÇER’E SUNULDU: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir bir çalışma içerisinde olduğu ve bu çalışmanın da geçtiğimiz günlerde Bakan Ömer Dinçer’e sunulduğu öğrenildi. Projeyi beğenen ve uygulanması için alt yapı çalışmalarının yapılmasını isteyen Dinçer’in söz konusu projeyi, ÖSYM Başkanı ile yaptığı görüşmede de anlattığı bildirildi.

İŞTE YENİ MODEL: Vatan gazetesinin haberine göre yeni modelde eğitim sistemi şöyle kurgulanacak:

- İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciye internet üzerinden kayıtları da bulunan bir dosya açılacak. Projenin başlangıcında bu dosyanın ilkokul 2, 3 ve 4. sınıftan itibaren açılması da gündemde olacak. Bakanlığın somutlaştırcığı bu projeye geçiş için bir tarih belirlenmese de, 2-3 yıl gibi bir süre öngörülüyor.

- Öğrencilerin akademik bilgileri, yani gördüğü dersler zaten karnelerde bulunduğundan, bu alanda başlangıçta ayrı çalışma yapılmayacak.

- Ancak öğrencilerin sosyal etkinliklerine dair hiçbir bilgi bulunmadığından açılacak sosyal etkinlik portfolyosunda bu bilgiler olacak. Bilgiler ayrıntılı ve kapsamlı olacak.

- Öğrencinin akademik, yani ders dışındaki tüm çalışmaları bu dosyada olacak. İzlediği film, tiyatro gibi etkinliklerin kaydı, okulda yaptığı el becerilerinin kaydı bu dosyada olacak. Okul dışında katıldığı etkinliklerin fotoğrafları, hangi kitapları okudukları, katıldığı pikniğin dahi fotoğrafları portfolyo da bulunacak. Öğrencinin katıldığı turnuvalar, sportif etkinlikler, haftada ne kadar spor yaptığı, haftasonu etkinlikleri de dosyada olacak. Öğrencinin özel bir ilgisi varsa, ailesi ile irtibat halinde bu ilgileri de dosyaya işlenecek.

- 12 yıllık eğitim öğretim sonunda öğrencinin geniş bir portfolyosu olacak. Bu kapsamlı dosya öğrencinin geleceğini de etkileyecek.

- Genel müdürlüğün ön çalışmasına göre, sınav sisteminin kalkması mümkün değil. Ancak artan üniversitelerin kendi öğrencilerini almasını sağlayacak bir sistemle ilgili çalışmalar hem YÖK, hem ÖSYM hem de MEB tarafından destekleniyor ve bu yönde çalışmalar devam ediyor. Uzun vadede (8-10 yıl) üniversitelerin kendi öğrencilerini seçme sistemine geçilmesiyle birlikte, bu dosyaların önemi daha da artacak. Üniversiteler alacağı öğrencilerin dosyalarına özel bir puanlama sistemi ile puan verecek. Üniversiteye girişte akademik başarı kadar sosyal etkinlikler de yüzde 25 gibi bir oranda rol oynayacak.

- Bu dosya üniversiteye giriş ile kapanmayacak. Öğrencinin üniversitedeki çalışmaları ve etkinlikleri de bu dosyaya işlenmeye devam edecek. Bu dosyaların sanal alt yapısınının ÖSYM’de tutulması planlanıyor.

- Öğrencinin dosyası gerekirse iş başvurularında da etkili olacak. Bir işe başvurduğunda kişinin “geçmişteki çalışmaları” başlığında her türlü bilgisine ulaşılabilecek. Çalışmanın amacının “kanıt temelli” olduğu da ifade edildi.