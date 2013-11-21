MEB'in paylaştığı dershane taslağında etüt merkezleri de kapanıyor

MEB Müşteşarı Yusuf Tekin'in son Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde dershane sahipleriyle paylaştığı taslağa göre etüt merkezleri de kapanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin 'Biz dershaneleri özgürleştiriyoruz, teftiş yok, kontrol yok!" demişlerdi. Dahası, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada "Bizden süre beklemeyin. Etüt merkezleri ve okuma salonlarıyla ilgili bir durum yok. Dershanelerle ilgili düşündüğümüzü ne etüt merkezleri ne de okuma salonları için düşünmüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin'in gönderdiği taslağın 31. maddesinde yer alan bunun aksi yönünde.

Samanyoluhaber.com'da yer alan habere göre, MEB Müşteşarı Yusuf Tekin'in son Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde dershane sahipleriyle paylaştığı taslak ortaya çıktı.Bu taslak dershane ve etüt merkezlerini kapatırken, izinsiz eğitim kurumu açılmasına yasak getiriliyor.

Hem Bakan Avcı hem de Müsteşar Tekin, farklı TV kanallarında Zaman'ın yayınladığı taslağı yalanlanmıştı. 'Biz dershaneleri özgürleştiriyoruz, teftiş yok kontrol yok!" demişlerdi ama taslakta para cezası dışındaki her madde tek tek sıralanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) dershanelerin kapatılmasıyla ilgili taslağı, sektör temsilcilerine son anda gönderdiği ortaya çıktı. Geçen hafta Zaman Gazetesi'nin 'Eğitime Büyük Darbe' manşetiyle duyurduğu kanun zoruyla dershaneler ve etüt merkezlerinin kapatılması girişiminden sonra MEB bürokratları ve müsteşarlığın ilginç bir yol izlediği ortayı çıktı.

Haberlerden sonra kamuoyunda büyük bir tartışma başlarken, bakanlık yetkililerinin ÖZDEBİR, TÖDER ve GÜVENDER gibi dershanecilik sektörünün en büyük temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu sunumundan önce sektör yetkilileriyle paylaştığı ortaya çıktı. Bu taslağa göre, günlerce televizyonlarda etüt merkezleri kapatılmıyor' açıklamaları yapılmasına rağmen etüt merkezlerinin dershanelerle birlikte çok net şekilde kapatılacağı görülüyor.

Dershane birlik ve temsilcilerinden oluşan paydaşlar, 'herkese danışıldı' denmesine karşılık bakanlık taslağını Bakanlar Kurulu toplantısından sadece bir gün önce (Pazar) görebilmelerini de eleştiriyor. Bu taslak metinde, dershanelerin yan ısıra etüt eğitim merkezlerinin de kapatılmasını öngören bir madde bulunuyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada "Bizden süre beklemeyin. Etüt merkezleri ve okuma salonlarıyla ilgili bir durum yok. Dershanelerle ilgili düşündüğümüzü ne etüt merkezleri ne de okuma salonları için düşünmüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Bakan Nabi Avcı ve Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin de katıldıkları televizyon programlarında okuma salonlarının kapatılmayacağını duyurmuştu. Ancak, Müsteşar Yusuf Tekin'in dershane temsilcilerine gönderdiği taslağın 31. maddede yer alan hüküm bunun aksi yönde. Bununla ilgili Geçici Madde 5'te, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni dershane ve öğrenci etüt merkezi kurulmasına izin verilmez” deniliyor. Madde, aynı zamanda bazı bölgelerde ‘etüt eğitim merkezi' adı altında faaliyet yürüten okuma salonlarının da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Dershane birlikleri, aynı gün görüştükleri Müsteşar Tekin'e etüt eğitim merkezlerinin taslaktan çıkarılması önerisini sundu. Bakanlık kanadının önerinin değerlendirileceğini belirttiği öğrenildi.

Dershanelerle birlikte bu eğitim merkezlerinin de kapatılmasının gündeme gelmesi her kesimden ciddi tepkiler almıştı. Özellikle bazı bölgelerde okuma salonlarının etüt eğitim merkezi adı altında hizmet vermesi ‘acaba onlar da kapatılacak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müsteşar Yusuf Tekin ile bir araya gelen dershaneciler kuşkuya yer bırakılmaması için bu maddede düzenleme yapılmasını istedi. Dershanecilerin ayrıca birçok maddenin ayrıntılarının belli olmamasını eleştirildikleri belirtiliyor.

Taslakta dikkat çeken hususlar şöyle:

Dershane ve etüt merkezleri 2013-2014'te kapatılacak

Yeni taslağa göre para cezasını içeren hükümler kaldırılmış. Ancak bu hükümler yönetmelikle yeniden gündeme getirilebilir. Ayrıca taslakta tüm ayrıntıların mevzuatla belirleneceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yapılacak çalışmalar ile ilgili detaylar belirtilmiyor. Buna teşvik tedbirleri de dâhil. Çalışma bu haliyle ilk zikredilen “Sadece tabela değişecek” ve dershaneler MEB'in çatısı altından çıkarılacak fikrini anımsatıyor. Fakat müsteşarın gönderdiği taslağa göre MEB, hem kanundaki ‘dershane' ve ‘etüt merkezi' maddelerini çıkarıyor. Hem de yine bu alana müdahale edebileceği bir alan bırakıyor. Eğitimciler mevzuatla belirlenecek ifadelerinin, para ya da hapis cezası olmayacağın anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Yine aynı şekilde geçici madde 5'teki “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen faaliyetlerine devam etmekte olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri 2013-2014 eğitim öğretim yılı bitiminde sona erer” ifadesiyle dershanelerin kapanacağı tarih net bir şekilde belirtiliyor. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni dershane ve öğrenci etüt merkezi kurulmasına izin verilmeyecek.

Dönüşülecek okul türleri belirtilmiyor

Aynı maddede “Dönüşüm kapsamına alınan kurumların 3 yıl içerisinde mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla geçici izinle dönüşebilecekleri okul türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” ifadesi yer alıyor. Taslakta birçok maddede olduğu gibi bunun da henüz detayları belli değil.

Öğretmen KPSS'siz sözlü mülakatla alınacak

Taslak gündeme geldikten sonra en çok tartışılan konulardan biri de dershane öğretmenlerinin ne olacağıydı. Bakan Nabi Avcı, KPSS şartı aranmaksızın sözlü mülakatla bu öğretmenlerin devlet kadrosuna alınacağını belirtmişti. Müsteşar Yusuf Tekin ise “öğretmen olmak için prosedür bellidir” ifadelerini kullanmıştı. Dershanecilerle paylaşılan taslakta bununla ilgili geçici madde 6'da şu bilgiler yer alıyor; “Faaliyetleri sona eren dershane ve öğrenci etüt merkezlerinde mevzuat hükümlerine uygun olarak toplam 5 yıldan az olmamak üzere çalışmakta olan eğitim personelinin Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girme şartı aranmaksızın, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, sözlü sınavla Bakanlıkta öğretmen olarak istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esaslar ve bu suretle atanacaklarda aranacak diğer şartlar Bakanlıkça belirlenir.”