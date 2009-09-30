MEB'in hazırladığı haritada sınırlar genişletildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 18 Eylül’de başlayan İstanbul Veli Eğitim Projesi için hazırlanan ve büyük bir törenle tanıtımı yapılan CD'lerdeki haritada, Kerkük, Musul, Erbil, Nahçivan, Batum Türkiye sınırları içine dahil edilmiş. Abbas Güçlü'nün, Milliyet gazetesindeki bugünkü (30.09.2009) yazısı:



Bir önceki İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer tarafından hazırlanan İstanbul Veli Eğitim Projesi çerçevesinde, okullara dağıtılan eğitim CD’lerinde yer alan haritada, Türkiye’nin topraklarında genişleme var! CD, yeni Milli Eğitim Müdürü Yıldız’a da şok yaşattı.



Ders kitaplarında 30 Ağustos’u unutan, 23 Nisan’ı karıştıran Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de Kerkük, Musul, Erbil, Batum, Nahcivan ve Kıbrıs’ı Türk topraklarına kattı.



18 Eylül’de başlayan İstanbul Veli Eğitim Projesi çerçevesinde, İstanbul’daki tüm okullara dağıtılan eğitim CD’lerinde yer alan haritada, daha önce farklı kesimlerde yayımlanan haritaların aksine Türkiye’nin topraklarında azalma değil, genişleme var.



Bir önceki İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer tarafından hazırlanan ve büyük bir törenle tanıtımı yapılan İstanbul Veli Eğitim Projesi için hazırlanan CD, yeni Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız’a da şok yaşattı.

Yıldız, “Böyle bir harita, bırakın kendi ülkemizi, farklı ülkelere ait olsa bile kabul edilmezdi. Olmaması gereken, farklı tartışmalara neden olabilecek büyük bir yanlış. Çok üzgünüm” dedi ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynağı belli değil



Türkiye sınırlarını, Doğu ve Güneydoğu’da olabildiğince genişleten, Kıbrıs’taki sınırları da ortadan kaldırıp, aynı renklerde göstererek Türkiye’ye katan haritanın ve proje kapsamındaki diğer bilgilerin, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nce çeşitli kaynaklardan toplanarak derlendiği öğrenildi.

Söz konusu harita, internetten bulunmuş. Ama daha şaşırtıcı olanı, Ata Özer tarafından İstanbul’daki tüm ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticilerine dağıtılan bu CD ve kitapçık içindeki haritanın, hiç kimse tarafından fark edilmemiş olması ya da görüldüğü halde hazırlayanların uyarılmaması.

İstanbul’un yeni eğitim patronu Yıldız, gelinen son nokta konusunda, “Çok mütevazı şartlarda, kendi olanaklarımız çerçevesinde hazırlanan bir kaynak, harita gözden kaçmış ama bunun mazereti olmaz. Keşke olmasaydı. Ama içimizden birilerinin daha önce bunu görüp bizi uyarması gerekirdi“ dedi.



Törenle dağıtıldı



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İSVEP İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan “İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ”, 10 Eylül’de Çapa Atatürk İlköğretim Okulu salonundaki Bilgilendirme Toplantısı’nda okul yöneticileri ve velilerin yanı sıra basına da tanıtıldı.

Ata Özer de projeye yönelik şu bilgileri verdi: “Bakanlığımız son iki yıldır ilköğretime başlayan öğrencileri okulların açılmasından bir hafta önce sınıflarında ‘Okula alıştırma’ eğitimine tabi tutmaktadır. Bu yıl bu uygulamaya, öğrenci velileri de eklenecektir. İstanbul`da ilk defa uygulanacak ‘İSTANBUL VELİ EĞİTİM PROJESİ’ ile ilköğretime başlayacak öğrencilerle birlikte öğrenci velilerinin de eğitim alması amaçlanmıştır. Pilot il olarak seçilen İstanbul’da bu yıl yaklaşık 230 bin öğrenci ilköğretim birinci sınıfına başlayacaktır.

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle birlikte velilerinin de bir hafta okulda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. Bu dönemde birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri ‘okula alıştırma’ eğitimi verirken, öğrenci velilerine de, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve görevli öğretmenler tarafından İSVEP İl Koordinasyon Kurulu’nca hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.

Bu programda, okul ve çevresi, okul aile birliği, veli ve velilik görevleri, okul fobisi, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilköğretim müfredatı, ilk yardım, özbakım, sağlık, hijyen, öğrenci gelişim özellikleri, anne baba tutumu, uyum ve davranış bozuklukları, ihmal ve istismar, iletişim, verimli ders çalışma teknikleri vb. konulara yer verilmiştir.

Tüm 1. sınıf öğrenci velilerimizi 14-18 Eylül 2009 tarihlerinde projeye katılmaya davet ediyorum. Bu projenin İstanbul’umuza hayırlı olmasını dilerim.”



Ulusal Günler de karıştırıldı



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılıp tüm öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitaplarında da bu yıl, her zamankinden çok daha vahim hatalara rastlandı. Örneğin bu yıl okutulacak olan ilköğretim Türkçe ve Hayat Bilgisi kitaplarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tarihi 29 Nisan olarak gösterilirken. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise ulusal bayramlar arasında sayılmadı.

Özetin özeti: Eğitimin ciddi hem de çok ciddi bir konu olduğu nedense hâlâ anlaşılamadı. Şimdi bu harita uluslararası bir krize neden olursa kabahatlisi kim olacak!..

