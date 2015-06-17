MEB'e göre, okula devamsızlığı imamlar önleyecekmiş!

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü doğudaki 11 ilde “İlköğretim kurumlarına devam oranlarının artırılması projesi” başlattı. Bakanlık 220 imamı öğrencilerin devamsızlığının önlenmesini konuşmak için toplantıya çağırdı.

Sümeyra Tansel'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Doğu'daki 11 ilin valiliğine yazı gönderildi. Söz konusu yazıda okullara devam oranlarını artırmayı amaçlayan proje için bir toplantı yapılacağı bildirildi. Bakanlık Genel Müdür vekili Vural bu kapsamda toplantıya katılması için her ilden 20 imamın isimlerinin belirlenerek kendilerine gönderilmesini istedi. Toplantıya imamlarla birlikte her ilden muhtarlar ve okul aile birliği başkanlarının da katılması istendi.

'Yalnızca doğudaki 11 ili kapsaması ilginç'

Devamsızlık problemine imamların nasıl bir çözüm bulacağını anlayamadığını ifade eden uzmanlar projenin yalnızca doğudaki 11 ili kapsamasını da ilginç olarak değerlendirdi.

Söz konusu projenin yapılacağı 11 il şöyle: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van , Hakkari, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır.

Bakanın görevini de Diyanet İşleri Başkanı yürütsün'

Konuyu Taraf’a değerlendiren Eğitim-Sen 7 No’lu şube yöneticisi Zeynel Özgün okul devamsızlığıyla imamların nasıl bir alakasının olduğunu anlayamadığını belirterek şunları söyledi:

“Proje için seçilen iller kadar, projenin uygulanış biçimi de bir hayli düşündürücü. Demek artık bundan sonra İlköğretime devamı imamlar sağlayacak? Çağdaş eğitim sisteminin ve eğitim kurumlarının çeşitli organları ve kuruluşları vardır. Hem devamsızlıklar hem de öğrenci oryantasyonu için eğitim sistemi içindeki en etkili birim Rehberlik Servisleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleridir. Bu birimler dışında okullarda eğitim öğretimin sürdürülmesini ve öğrencilerin devamı sağlamakla yükümlü olan okul yönetimleri mevcuttur. Bakanlık, okul yönetimlerini ile Rehberlik Servislerini bir kenara bırakan, eğitim işlerini imamlara havale eden bir anlayış tarafından yönetiliyor. Madem öyle, bundan böyle bakanın görevini de Diyanet İşleri Başkanı yürütsün.”