MEB'den sosyal medya ayarı; 'bölücü' mesaj atan, sarkıntılık yapan ve fotoğraf paylaşana ceza

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, okulda çekilen görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşan öğrenciler, disipline sevk edilecek. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, sosyal medyadan iftira atan, sarkıntılık yapan, bu mesajları yayan uzaklaştırılacak.

30 günü geçen sınıfta kalacak

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma süresi 45 günden 30’a indi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Raporlu olarak 60 gün devamsızlık yapılabilecek.

‘Milli değerler’ kriteri

Milli ve manevi değerlerin yanı sıra genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak da okuldan uzaklaştırma nedeni olarak sayıldı.

‘Bölücü’ mesaj atan atılacak

Sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapan öğrencilere ise okuldan atılma cezası verilecek. Atılan dönemeyecek.

Nakiller aylık yapılacak

Eski yönetmeliğe göre haftalık yapılan nakiller artık aylık yapılacak. Okullar, ayın son iş gününde velilerin bir ay boyunca yaptığı nakil başvurularının listesini yayımlayacak.