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MEB'den sömestr açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yarıyıl tatilinin öne çekilmesinin şu an için söz konusu olmadığını bildirdi.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yarıyıl tatilinin öne çekilmesinin şu an için söz konusu olmadığını bildirdi.

Çubukçu, bugün bazı basın yayın organlarında "yarıyıl tatilinin öne çekileceğine" ilişkin haber yer aldığını anımsattı.

Bakan Çubukçu, "yarıyıl tatilinin öne çekilmesinin şuan için söz konusu olmadığını" ifade etti.

Bu arada, daha önce planlanan çalışma takvimine göre öğrenciler 25 Ocak-5 Şubat arasında yarıyıl tatili yapacak. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 8 Şubat 2010 Pazartesi günü başlayacak.


Basın ne demişti

Sömestr tatili domuz gribi salgını yüzünden erkene alınması planlanıyor. Aşılanma oranının beklenenin altında olması Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Okullara; sınavların ay sonuna kadar bitirilmesi talimatı gönderildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, okullardaki aşılanma oranı yüzde 7 civarında kalınca Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın da görüşü alınarak yarıyıl tatilinin erken başlaması gündeme geldi.

Ocak ayının sonunda başlayan tatilin öne çekilmesi için ilköğretim okullarına müfredatın hızlandırılması yönünde talimat gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, "Sömestr tatilini öne mi çekiyorsunuz?" sorusuna, "Bakalım" yanıtını verdi.

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