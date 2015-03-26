MEB'den skandal kitap: Öğretmen Öküz, Öğrenci Eşek!

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine dağıtılan ‘Öğretmen Öküz, Öğrenci Eşek, Doktor Tilki, Trafik Polisi Kurbağa’ adlı resimli hikaye kitaplarında, öğrencilere ve meslek dallarına hakaret edildiği iddiasıyla eğitimciler duruma tepki gösterdi.

Eğitim İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ‘Öğretmen Öküz" adlı kitaptaki hikayede "Bir varmış, bir yokmuş. Sürekli saman yiyen bir öküz varmış. Su içer, saman yer, başka da bir şey yapmazmış. Ama bir gün bu öküz durup dururken öğretmen olmaya karar vermiş" şeklinde geçen metnin öğretmenlik mesleğini küçük düşürdüğünü iddia etti.

‘Hakaret unsuru var’

DHA'da yer alan habere göre, son iki gündür resimli hikaye kitaplarıyla ilgili Keşan’da öğretmenler ile velilerden yoğun şikayetler aldıklarını ifade eden Yazla, "Yaptığımız araştırmada kitap yazarlarının, Keşan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Yazarlar Keşan’da öğrencilerle buluşuyor’ projesi kapsamında getirildiklerini öğrendik. Bu kapsamda öğrencilere dağıtılan kitaplarda elimize geçti. Bu kitapların içeriği nedir, ne değildir bu şu an bizim için önemli değil. Sadece kapak resimlerine ve isimlerine baktığımızda bile öğretmen, öğrenci ve diğer meslek dallarına hakaret unsuru vardır. ‘Öğretmen Öküz, Öğrenci Eşek’ gibi. Biz kendi çapımızda araştırma yaptık ama konunun asıl muhatabı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür" dedi.

‘Komisyon kararı var mıdır?’

Erol Yazla, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kitapları hangi kriterler çerçevesinde ilkokul öğrencilerine dağıttığını sorarak, "Bu kitaplar ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda hikaye kitabı olarak dağıtıldı. Tüm öğrencilere mi verildi, hangi okulda, kaç adet dağıtıldı? Bu kitaplar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ücretsiz mi geldi? Kitaplar okullara dağıtıldıktan sonra ücret talep edildi mi? Okul Aile Birliği’nden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü para istedi mi? Bu kitapların sponsoru var mı, varsa kimdir? Bu kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği kitaplar arasında yer alıyor mu? Bu kitaplar dağıtılmadan önce bir komisyon oluşturuldu mu ya da ilkokul çağı çocuklarına hikaye kitabı olarak dağıtılması için bir komisyon kararı var mıdır?" diye konuştu.

‘Takipçisi olacağız’

Erol Yazla, Türk Edebiyatı’nda fabl türü hikayelerin var olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Hayvanlar konuşturularak, insanlara, çocuklara ders verici kısa hikayeler vardır. Fakat bir meslek dalını ya da öğrencileri hayvanlaştırarak buradan bir özet çıkaran hikaye var mıdır ya da bunun edebiyatta yeri var mıdır, bunları da ilgililere sormak istiyoruz. Burada öğretmen kelebek olamaz mıydı ya da öğrenci çiçek olamaz mıydı? Bu konunun takipçisi olacağız."

’Öğretmenlik mesleği küçük düşürüldü’

‘Öğretmen Öküz’ adlı kitaptaki hikayenin girişinde, "Bir varmış, bir yokmuş. Sürekli saman yiyen bir öküz varmış. Su içer, saman yer, başka da bir şey yapmazmış. Ama bir gün bu öküz durup dururken öğretmen olmaya karar vermiş" sözlerine yer verildiğini de belirterek, metnin öğretmenlik mesleğini küçük düşürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Erarslan: Uygunsuz içerik yok

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Erarslan ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmak üzere Ankara’da olduğunu belirterek, söz konusu kitaplarda herhangi uygunsuz bir içerik bulunmadığını bildirdi.