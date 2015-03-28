MEB'den okullara 'Son Mektup' genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Çanakkale Deniz Zaferini anlatan 'Son Mektup' filminin okullarda gösterilmesi için genelge yayımladı. Atatürk ile ilgili sahneler olmadığı için eleştirilen filmi okullarda milyonlarca öğrenciye izleyecek.

Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Çanakkale Deniz Zaferini anlatan ancak Atatürk ile ilgili sahneler olmadığı için eleştirilen 'Son Mektup' filminin okullarda gösterilmesi için genelge yayımladı.Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün "Tarih şuurunun gelişmesi, değerlerin tanıtımı” amaçlı genelgesi, filmin sadece ilköğretim kurumlarında tanıtılmasını kapsasa da liseler de dâhil tüm öğrenciler velileri ve öğretmenlerle birlikte sinema salonlarına dolduruluyor. Böylece filme MEB’ten verilen gişe desteği 17 milyon TL’yi buluyor.AKP’nin seçim şarkılarını hazırlayan Özhan Eren’in senaryosunu yazıp yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin işleyen “Son Mektup” filmi 18 Mart’ta zaferin 100. yılında vizyona girdi. Filmin Çanakkale’de düzenlenen galasına Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katıldı.

Yedi yıllık bir çalışmanın ürünü ve 20 milyon TL’nin üzerindeki bütçesiyle Türk sinemasının en pahalı filmi olarak tanıtılan filme, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gişe desteği verildiği ortaya çıktı. Filmin vizyona girmesinden yaklaşık 1 hafta önce, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir “genelge” gönderdi. Film için “Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen” ifadelerinin kullanıldığı genelgede, “Söz konusu filmin öğrencilerimizde tarih şuurunun gelişmesine katkı sağlaması, değerlerimizin tanıtımı bakımından da önemli bir yapıt olması” ifadeleri kullanıldı. Genelgede, bu nedenlerle filmin ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve öğrencilere “duyurulması” istendi.