MEB'den öğretmenlere 7 yıl zorunlu hizmet şartı

T24-



NTV'nin haberine göre hazırlanan yönetmelik taslağı, öğretmenlerin fiziki özelliklerinden zorunlu çalışma sürelerine kadar bir değişiklik öngörüyor.



Taslağa göre, öğretmen atamaları yılda bir kez, Ağustos ayında yapılacak.





Zorunlu Hizmet

Taslak Türkiye'yi üç çalışma bölgesi ve altı hizmet alanına ayırıyor.



Zorunlu hizmet alanları sadece il ve ilçe bazında olmayacak. Örneğin, bir mahalle ya da aynı ilçe içindeki bir başka okul da zorunlu hizmet alanı olabilecek.



3 ila 5 yıl arasında değişen zorunlu hizmet sürelerinde de üst sınır 7 yıla çıkarılıyor.



'Yüzdeki yara öğretmenliğe engel'



Taslakta, öğretmenlerin fiziki özelliklerine dair düzenlemeler de var.



Yüzde 50'den fazla görme bozukluğu olanların sınıf ve okul öncesi öğretmen olamayacak.



Engellilik düzeyi yüzde 40'dan fazla olanların öğretmenlik yapabileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirecek.





Genel yüz hatlarını bozan ve yüz ifadesini engelleyen kalıcı yara ve yanığı bulunanlar özürlü sayılacak ve okul öncesi ve sınıf öğretmeni olamayacak.





Taslak, olimpiyatlarda, uluslararası şampiyonalarda ilk üçe giren ve 10 kez milli takım forması giymiş sporcular için KPSS şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine başvurabilme kolaylığı da getiriyor.