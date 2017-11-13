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MEB'den öğretmen adaylarına uyarı

"Öğretmen olarak atanmak üzere başvuran adaylardan herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir"

13 Kasım 2017 21:53

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmen ataması başvuruları için herhangi bir ücret alınmadığı hatırlatılarak, öğretmen adaylarından, ücret talep eden şahıslara itibar etmemeleri istendi. 

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son günlerde kendilerini MEB personeli olarak tanıtanlar tarafından öğretmen adaylarına atama vaadi yapıldığı, eğitim fakültelerinden öğretmen adaylarının kişisel bilgilerinin talep edildiği ve "dosya masrafı" adı altında ücret istenerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu yönünde şikâyetlerin Bakanlığa ulaştığı ifade edildi.

Öğretmen atamaları öncesinde MEB'in gerekli duyuruları yaparak kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından öğretmen olarak atanmak üzere başvuran adaylardan herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Öğretmen adaylarımızın herhangi bir şekilde ücret talep etmek üzere kendileriyle irtibata geçen şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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