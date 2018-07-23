MEB'den öğrencilere yaz tatilinde 3 aşamalı 'hafızlık' kursu

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte yaz tatilinde 180 okulu kapsayan hafızlık kursu başlattı. MEB'den yapılan açıklamada 'Hazırlık, Hafızlık ve Pekiştirme’ aşamalarından oluşan projenin bazı okullarda uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, MEB ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün başlattığı “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” için okullar dört gruba ayrıldı. Okullar “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulları (Proje Okullar), Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışmasını Uygulama Usul ve Esaslarına Göre Yapan Okullar (A Grubu), Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışması İzleme-Değerlendirme Süreci Devam Eden Okullar (B Grubu) ve Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışması Aday İmam Hatip Ortaokulları (C Grubu)” olarak belirlendi.

Proje Okullar listesinde 15 ilden 22 okul bulunuyor. Bu iller içinde 5 okulla İstanbul ilk sırayı alıyor. Kayseri’de 3, Ankara’da 2 okul bulunuyor. A Grubu’nda 31 ilden 48 okul bulunuyor. Bu listede de 8 okul bulunan İstanbul ilk sırada yer alıyor. B Grubu’nda 20 ilden 37 okul bulunuyor. Diğer iki gruptan farklı olarak 4 okulla Kütahya bu grupta ilk sırada. C Grubu’nda ise 38 ilden 73 okul bulunuyor. B grupta 7 okulla Konya ilk sırada yer alıyor. Toplamda listede 180 okul bulunuyor.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, proje etkinliklerine katıldı

B Grubu’nda yer alan Tekirdağ Çorlu İmam Hatip Ortaokulu projeyi uygulamaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” etkinliklerine katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hafızlık eğitiminin ‘Hazırlık, Hafızlık ve Pekiştirme’ den ibaret olan üç aşamasının daha iyi gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin bir üst öğrenime hazırlamalarının yanı sıra ileriki dönemlerde Kuran’ın muhtevasını kavramalarına yön verecek olan akademik öğrenmeleri tamamlamaları ve okul ortamlarından uzak kalmadan diğer akranlarıyla birlikte aynı ortamda bulunarak hafızlık yapmalarını sağlama amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce İmam Hatip Ortaokullarında ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hazırlık Projesi’ başlatılmış ve projeyi uygulayan müstakil proje okulları açılmıştır” denildi.

