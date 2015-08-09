MEB'den öğrencilere öğretim desteği uyarısını

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, özel okullarda öğrenim göreceklere verilecek eğitim öğretim desteği başvurularında velilere, çocukları için "alternatifli tercih" yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yelkenci, geçen yıl ilk kez verilen özel okullardaki öğrencilere eğitim öğretim desteğine başvuruların yarın başlayacağını ve 2 Eylül'de sona ereceğini hatırlattı.



Geçen yıl 183 bin öğrencinin okullara yerleştirildiğini ancak 167 bin öğrencinin teşvikten faydalandığını belirten Yelkenci, geçen yıl faaliyete geçen 54 dönüşüm okulunun da destek kapsamında olduğunu söyledi.



Yelkenci, bu yıl okul öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 50'şer bin, temel lise ve diğer lise düzeyindeki okullarda ise 110 bin olmak üzere 230 bin öğrencinin teşvikten faydalanacağını ifade etti.



Geçen yıl destekten yararlanan 167 bin öğrencinin 47 bininin mezuniyet dolayısıyla sistemden düşeceğini bildiren Yelkenci, "Aynı anda 350 bin öğrenci, eğitim-öğretim desteğinden faydalanıyor olacak. Sistemden düşecekleri de ilave ettiğimizde, toplam 400 bin öğrenci destekten istifade etmiş olacak. Geçen yıl okul öncesinde 2 bin 500 lira destek vermiştik, bu yıl o 2 bin 680 lira, ilkokul ve temel lise kademelerinde 3 bin lira destek vermiştik, bu yıl 3 bin 220 lira olacak. Ortaokul ve lisede de 3 bin 500 lira destek vermiştik o ücret de 3 bin 750 lira olacak. Maliye Bakanlığımız kümülatif olarak ücretlere 7,2 oranında zam yapmış oldu" diye konuştu.



Değerlendirme kriterleri arasında, öğrencilerin başarıları, okuyan kardeş sayıları, anne-babasının durumu ile ailenin maddi imkanlarının yer aldığını hatırlatan Yelkenci, vazife başında ölen MEB personeli ile açıköğretimde ve askeri okullarda okuyan kardeş sayısının da bu yıl kriterler içerisine eklendiğini belirtti.



Bin lira geliri olana 340 puan



Teşvik için bu yıl özel okullardaki öğrencilerin de başvuru yapabileceğini anlatan Yelkenci, "Geçen yıl sadece devlet okulundan başvuru olması nedeniyle maddi durum noktasında genel bir kabulümüz vardı. Fakat bu yıl özel okullarında başvuracak olması dolayısıyla başarının ağırlığını biraz azalttık, maddi durumun ağırlığını artırdık. Ailenin toplam geliri bin lira ve altında ise ağırlığı yüzde 34 olacak. Bu bin puan üzerinden 340 puana denk geliyor. Eğer on bin liranın üzerinde ise yüzde 4 olacak. Bin lira ve on bin lira arasını ise kendi arasında, yüzde 34 ila yüzde 4 arasında basamaklandırdık ve buna göre katsayılarını almış olacaklar" ifadelerini kullandı.



Gelir tespitinde, hanede yaşayan aile mensubu bireylerin toplam gelirini gösteren vergi dairesi, defterdarlık veya muhasebeden alınan maaş bordrolarını istediklerini aktaran Yelkenci, bunun yanı sıra kira geliri varsa bunun da taahhütnameyle beyan edilmesi gerektiğini söyledi.



Teşvik için okulların MEBBİS, öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okula giderek e-okul üzerinden başvuracağını kaydeden Yelkenci, "Okulların ilanını haftalık, teşviğe bağlı tercih yapabilecek 230 bin öğrencinin ilanını ise 3 Eylül'de yapacağız" diye konuştu.



Bu yıl 8. sınıflardan mezun olanların temel öğretimden ortaöğretime geçiş Sistemi üzerinden yerleştirme işlemlerinin 14 Ağustos'ta yapılacağını anımsatan Yelkenci, öğrencilerin bu tarihe kadar kayıtlı oldukları okullardan, bu tarihten sonra da yeni yerleştikleri okullardan başvuruda bulunacağına dikkati çekti.



TEK TERCİHE DİKKAT



Destek için hak kazanan öğrencilerin 4-10 Eylül'de tercihlerini yapacağını dile getiren Yelkenci, "Öğrencilerin 15 tercih yapma hakkı var. Çocuk, sadece bir okulu tercih ediyorsa, eğer o ilde, o okulda ya da çocuğun sınıf seviyesinde kontenjan yoksa, yaptığı tek tercihinden dolayı yerleşemiyor. Yani ikinci alternatifi olmadığı için yerleşemiyor. Bu nedenle tercih döneminde mutlaka 15 tercihi de yapsınlar ya da çok alternatifli tercih yapsınlar" şeklinde konuştu.



Yerleştirme işlemi yapılan öğrencilerin eylül ayında nakil yaptırabileceğini ancak bu durumda teşvik hakkını kaybedeceğinin altını çizen Yelkenci, bu duruma, hem sistemi karıştıracağı hem de yerleşilen okula haksızlık olacağı için izin vermediklerini söyledi.



14-21 Eylül'de kayıt



Tercihler sonrasında 11 Eylül'de yerleştirme sonuçlarını ilan edeceklerine bildiren Yelkenci, öğrencilerin yerleştikleri okullara, 14-21 Eylül'de mutlaka kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti.



İlk kayıtların ardından açılan kontenjanlar için daha önceki başvurular ve tercihler üzerinden 22 Eylül'de yeni sıralama yapacaklarını kaydeden Yelkenci, ek yerleştirme sonuçlarının ise 22 Eylül'de açıklanacağını, buna ilişkin kayıtların da 22-30 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.



Devlet teşviği öğrenciye veriyor



Geçen yıl, "Ben tercih hakkı kazandım, yerleştim fakat, 'Okul yerimiz yok dedi' ya da 'Okulla daha önce anlaşmıştık teşvik çıktıktan sonra teşvik kısmını düşmediler. Bize, teşviği devlet okula veriyor, sizin böyle bir hakkınız yok dediler' şeklinde çok fazla şikayet aldıklarını aktaran Yelkenci, "Okul eğer teşvikli öğrenci alacağını taahhüt etmişse, biz de oraya öğrenciyi yerleştirmişsek, okul bu kaydı yapacak. İkincisi devlet teşviği okula değil öğrenciye veriyor, öğrenci vasıtasıyla dolaylı olarak okulda bundan istifade etmiş oluyor" diye konuştu.



Bu yıl yönetmeliğe, bir okulun teşviğe bağlı işlemlerde bir kabahatten iki kere üst üste ceza alması halinde sonraki yıl teşvikli öğrenci alamayacağına ilişkin madde koyduklarını anımsatan Yelkenci, orada okuyan teşvikli öğrencilerin, haklarının kaybolmaması için okula devam edeceğini belirtti.



Öğrencilerin mağduriyet yaşamalarına tahammülleri bulunmadığını vurgulayan Yelkenci, velilerin yerleştirme sonuç ekranında çocuklarının teşvik kazanıp kazanamadığını, kazanamamışsa nedenini görebileceğini bildirdi.



'Veliler orjinal belgeleri de okullara götürsünler'



Yelkenci, velilere Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki başvuru kılavuzunu dikkatle incelemelerini önererek, şunları kaydetti:



"Velilerimizin, hem başvuru hem kayıt esnasında okula, kılavuzdaki kriterlerde saydığımız evrakların asıllarını mutlaka götürmeleri gerekiyor. 15 tercihin mümkünse 15'inin de yapmaları ama bu esnada, burası çok önemli, çocuklarını kaydettirmek istedikleri okulların kayıt şartlarını mutlaka önceden gidip öğrenmeleri gerekiyor. Yani '3 bin 750 lira ben teşvik alacağım, kalan ücreti ödemeyebilir miyim ya da başka kayıt şartları, ücretleri var mı?' bunları mutlaka okullara gidip öğrenmeleri, hatta amiyane tabirle önceden gerekirse pazarlıkların yapmalarını özellikle ve önemle belirtiyoruz. Eğitim ve öğretim desteğine bağlı olarak öğrencimiz bir okula yerleşmeye hak kazanmışsa belirttiğimiz tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz. Şayet kayıtlarını yaptırmazsa teşvik tahakkuk etmeyecek, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. OECD'nin Evrensel Temel Beceriler raporunda övgüyle söz edilen eğitim ve öğretim desteğinin bu yıl da çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum."