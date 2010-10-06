MEB'den öğrencilere empati dersi

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi' dersinde öğrenciler başkalarının yaşamına saygı duymayı empati kurarak öğrenecek. Kaynak olarak Bilge Köyü katliamı raporunun tartışılması önerildi.



Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 8'inci sınıflara bu yıl seçmeli, önümüzdeki yıl zorunlu olarak okutulacak 'Vatandaşlık ve Demokrasi' dersinde öğrencilerin başkalarının yaşamına saygı duymayı hedefliyor. Akşam gazetesinde yer alan habere göre;



Öğrenciler dersin 'Görev ve Sorumluluklarımız' ünitesinde okudukları ya da izledikleri insan yaşamına ve onuruna aykırı olduğu tartışılmaz bir olayın mağduru veya kahramanının yerine kendilerini koyacaklar. Empati kurarak, bu kişinin yerinde olsalardı neler hissedeceklerini yazıya dökecekler.



Derste, öğrencilerden kadın ve erkeklerin fiziksel ve duygusal özellikleri açısından tanımlamaları istenecek. Bu özellikler 'cinsiyetçi bakış' ve 'kalıplaşmış roller' açısından tartışılacak. Öğrenciler, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için düzenlenecek bir kampanyada kullanılmak üzere afiş ve broşürler hazırlayacak. Yakın çevrelerindeki başarılı meslek sahibi kadınlarla eğitimleri, mesleğe başlamaları, iş ve ev hayatında yaşadıkları zorluklar, başarı hikayelerini kapsayan çalışmalar da yapılacak.





FARKLILIKLARIN ÖNEMİ



İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne atıf yapılarak özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma kavramları da derste işlenecek. Toplumdaki farklılıkların doğal olduğunun kabulüne ve bunun korunmasının önemine vurgu yapılacak.



Irk, din, dil, milliyet, mezhep, bölge, cinsiyet, sosyal sınıf/tabaka gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve toplumsal dışlama, sadece ulusal ölçekte değil küresel boyutta derste ele alınacak. Derste, ayrımcılığın engellenmesi için hukuksal düzenlemeler kadar bireysel çabalara da vurgu yapılacak. Derste kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, örgütlenme, çalışma, sağlık, eğitim, dilekçe, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar üzerinde durulacak.





Katliamı inceleyecekler



44 kişinin öldüğü Mardin'in Bilge Köyü katliamı da derste işlenecek. Öğretmenlerin dersleri anlatırken faydalanması gereken kaynaklar arasına Adem Solak tarafından hazırlanan Bilge Köyü Olayı Raporu da alındı.







