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MEB'den 'Öğrenci Andı' açıklaması: Karar kesinleşmedi

"Hukuki süreç devam ediyor"

19 Ekim 2018 15:31

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Bakanlık, kararın kesinleşmediğini ve hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlköğretim kurumlarından 'Öğrenci Andı' okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin birinci maddesinde yürülükten kaldırılmıştır. Danıştay 8'inci Dairesi 24.04.2018 tarihinde sözkonusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir, hukuki süreç devam etmektedir."

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