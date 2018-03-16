MEB'den köy okulları itirafı: 4. sınıfa gittiği halde okuma yazma bilmeyenler var

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) derslik yetersizliği nedeniyle farklı sınıf düzeyindeki çocukların birlikte okumak zorunda kaldığı birleştirilmiş sınıflara ilişkin itiraflarda bulundu. MEB'in hazırladığı raporda, "Bakanlığın tespitlerine göre, bu okullarda giriş çıkış saatine dikkat edilmediği, sınıf dağılımında 1’inci ve 2’inci sınıflara ücretli öğretmenlerin verildiği, ikili öğretim yapılan ilkokullarda bakanlık talimatlarına karşın küçük sınıfların sabahçı yapıldığı" tespit edildi. Bakanlığın en önemli bulgusu ise sınıf düzeyindeki çocukların bir arada eğitim gördüğü bu okullarda 2, 3 ve 4’üncü sınıfa kadar gelmiş çocukların okuma yazma bilmemesi oldu.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre MEB’in 2019’da tam gün eğitime geçileceğine ilişkin propagandası devam ederken, Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenci iki, üç, hatta dört sınıf bir arada eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Bağımsız müdürlüğü bulunmayan, sınıf öğretmenlerinden birinin ‘müdür yetkili öğretmen’ olarak görevlendirildiği bu okullarda yapılan denetimler sorunların nasıl büyüdüğünü de gözler önüne serdi.

Özellikle Güneydoğu

MEB’in özellikle doğu ve güneydoğuda okul, derslik ve öğretmen yetersizliği nedeniyle oluşturulan birleştirilmiş sınıflara gerçekleştirdiği ziyaretler, denetimler, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hazırladığı raporlar, bu okullardaki eğitim sorunlarına bir kez daha dikkat çekti. Raporlar doğrultusunda “Müdür yetkili birleştirilmiş sınıflar”a gönderilmiş talimatlar ise sorunları çözmekten öte bakanlığın bu sınıfları kendi haline terk ettiğini gösterdi. Bakanlığın tespitlerine göre, bu okullarda giriş çıkış saatine dikkat edilmediği, sınıf dağılımında 1’inci ve 2’inci sınıflara ücretli öğretmenlerin verildiği, ikili öğretim yapılan ilkokullarda bakanlık talimatlarına karşın küçük sınıfların sabahçı yapıldığı tespit edildi. Bakanlığın en önemli bulgusu ise sınıf düzeyindeki çocukların bir arada eğitim gördüğü bu okullarda 2, 3 ve 4’üncü sınıfa kadar gelmiş çocukların okuma yazma bilmemesi oldu. MEB bu okullara yönelik denetim ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bu süreçte gerçekleştirilmesi istenen bir dizi talimat gönderdi.

Yetişkinlerle öğrensinler

Bakanlığın talimatlarında ders saatlerinin kaç dakika olmasından başlayarak, teneffüs aralarına ve sabah giriş çıkışlara kadar bir çok uyarı yer aldı. İkili eğitim yapan okullarda çocukların pedagojik gelişimleri göz önünde bulundurularak 3 ve 4’üncü sınıfların sabahçı, 1 ve 2’inci sınıfların öğlenci olması istendi. Sınıf atlamalarına karşın okuma yazma bilmeyen öğrenciler için özel önlemler öngören bakanlık, 1’inci sınıflarda okuma yazma çalışmalarına yoğunluk verilmesini istedi. Çocukların öğrenme düzeyini görmezden gelen bakanlığın, ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen 6-9 yaş aralığındaki çocukların Halk Eğitim bünyesinde ‘yetişkinler için’ başlatılan kurslara dahil edilmesi talimatı da dikkat çekti. Ayrıca serbest etkinlik, oyun ve drama derslerinde de okuma yazma çalışması yapılması istendi.

Başınızın çaresine bakın

MEB, zaman düzenlemeleri dışındaki sorunlara ilişkin ise okulları kendi hallerine terk etti. Bakanlık, okul, sınıf ve lojmanlarının onarım işlerinden saydığı, bilgisayarların fomatlanması, pencere camı, dış kapı onarımları, kilit, sınıf panoları, soba ve soba bacaları, elektirik anahtarları, okul lambaları ve yazı tahtalarına ilişkin sorunların çözümünde okul aile birliği ile muhtarlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak “kendi imkânları” ile çözüm yoluna gidilmesi talimatı verdi. FATİH Projesi kapsamında milyarlarca lira harcayarak okul teknoloji altyapısı oluşturduğunu duyuran MEB ayrıca interneti olmayan okullarda resmi yazıların takibi için öğretmenlerin haftada, en az 3 defa, interneti olan başka okullara gitmelerini istedi.