MEB'den Ermenice Hayat Bilgisi kitabı

T24 - Ermeni açılımına bir katkı da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Ermeni okullarında, yeni eğitim ve öğretim yılında, Hayat Bilgisi ve Matematik dersleri Ermenice hazırlanan kitaplar eşliğinde okutulacak. Bu kapsamda 24 bin kitap basılacak.



Her şey Türk vatandaşı Ermeni bir öğretmenin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya gönderdiği mektupla başladı. Öğretmen mektubunda Çubukçu'dan Ermeni okullarına da ücretsiz kitap dağıtılmasını istedi. Mektuba cevap veren Çubukçu, ardından gerekli birimlere talimat vererek çalışmaları başlattı. İlk olarak Ermeni okullarına ücretsiz kitaplar gönderildi.



Hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Çubukçu'nun talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında bir ilke imza atacak projeye girişti. Çoğunluğu İstanbul'da bulunan Ermeni okullarında, yeni eğitim ve öğretim yılında, bazı dersler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplarla Ermenice okutulacak.





Ermenice hayat bilgisi



Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, ders kitapları özel bir ekip tarafından yeniden hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre Ermenice yazıldı. Önümüzdeki günlerde basına tanıtımı yapılacak olan çalışma için bazı Ermeni okullarının müdürleri Ankara'ya çağrıldı. Kitapların genel kontrolünü yapan okul müdürleri de projeye katkıda bulundu. Kitapların basımında son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemeye göre ilk etapta 2'şer bin adet basılacak olan Matematik ve Hayat Bilgisi derslerine ait 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıf ders kitapları ile beraberindeki 3'er adet çalışma kitabı Ermenice olarak hazırlandı. Toplamda basılacak kitap sayısı ise 24 bini bulacak. Kitaplar Ermeni okullarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce Türkçe Kültür dersi kitaplarını Ermeni okullarına dağıtıyordu.





Bazı okullarda öğrenci yok



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ermeni Okulları 'Özel Okul' statüsünde. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı toplam 22 Ermeni okulu bulunuyor. Bu okulların neredeyse tamamı ise İstanbul'da. Okullardan 18'i, öğrencileri ile eğitim ve öğretim hayatına devam ederken 4'ü ise öğrenci yokluğu nedeniyle öğretim yapamıyor.





'Olumlu bir gelişme'



Özel Pangaltı Ermeni İlköğretim Okulu Lisesi Müdürü Eva Orakyan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ermenice ders kitabı çalışmalarını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu konunun daha çok ilköğretim düzeyinde önem kazandığına dikkat çeken Orakyan, Ermenice kitapların daha önce 'Öğretmenler Derneği' tarafından hazırlanıp basıldığını ifade etti. Lise düzeyinde bir talebin olmadığını söyleyen Orakyan, çalışmaya gerçekleşmesi halinde destek vereceklerini söyledi.





Okulların tarihçesi



15 Temmuz 1910'da İstanbul'daki Ermeni Okulları hakkında Maarif Komisyonu tarafından yapılan bir istatistiğe göre, 44 okuldaki ögrenci sayısı 6516 idi. Bu okullarda 153'ü kadın ve 166'sı erkek olmak üzere 319 öğretmen görev yapıyordu. 1 Mayıs 1910 tarihinde cemaat mekteplerinin dereceleri belirlendi. Bu tasnif sonucunda 44 okuldan 19'u ilk ve rüşdi, 25'i yalnız ilk, Esayan ve Dignantz okulları da idadi bölümleri kapsayan okullar sınıfına ayrıldı. İstanbul'daki Ermeni okullarından 1908-1921 yılları arasında 204'ü kız 321 öğrenci mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de Ermeni Okulu olarak yalnız İstanbul'daki kurumlar kaldı. 1920-1921 yılında Istanbul'daki Ermeni öğrenci sayısı iki katına çıktı. 1921'de yayınlanan bir istatistiğe göre İstanbul'da 12.359 kız ve erkek Ermeni öğrenci eğitim görüyordu. Uzun yıllardan beri gerek İstanbul'da, gerek Anadolu'da Patrikhane'ye bağlı olmayan birçok okul bulunuyor.





