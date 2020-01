MEB'den cinsiyet eşitliği için kamu spotu: Ali adam ol; Ayşe sofra kur... Bunları yeniden yazmaya var mısın?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde kız ve erkek öğrencile arasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda harekete geçti. Bu kapsamda ders programları ve ders kitapları tekrar gözden geçirilecek, kitaplardaki cinsiyet eşitliğine aykırı bulunan bölümler çıkarılacak.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; açılışı 21 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) kapsamında atılacak adımlar belirlendi. Bu kapsamda MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, okullarda kız ve erkek öğrenciler arasındaki cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın yaygınlaştırılması amacıyla bir kamu spotu hazırladı. RTÜK de filmin televizyonlarda yayınlanması yönündeki talebe onay verdi.

Bir kız ve bir erkek animasyon karakterinin görüntüleriyle başlayan kamu spotunda, okul fişlerinde kullanılan eski sloganlara atıf yapılıyor. Filmde, “Ali topu at, Ayşe topu tut. Ali ekmek al, Ayşe sofra kur. Ali babana yardım et, Ayşe annene yardım et. Ali adam ol. Ayşe, Ayşe. Bunları yeniden yazmaya var mısın? ” gibi ifadeler yer alıyor.

MEB yetkilileri, 24 ay sürecek proje çerçevesinde 10 ders programının ve 80 ders kitabının da elden geçirileceğini belirtti. Ders kitaplarından cinsiyet eşitliğine aykırı bölümler çıkartılacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği, ders konusu olarak okutulmayacak, müfredatın içinde eritilerek verilecek. Ders kitabı yazarları bu kriterler doğrultusunda eğitimden geçirilecek.

Projeyi değerlendiren RTÜK üyesi Esat Çıplak, “Ekmek almak sadece erkek işi ya da sofra kurmak sadece kadın işi değil. Cinsiyet ayrımı çocukluktan başlıyor. Maalesef okullarda da yapılıyor. Bunu engellemek için güzel bir kamu spotu hazırlanmış. Biz de onay verdik” dedi.

40 pilot okulda gerçekleşecek

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise, toplumda cinsiyet ayrımcılığının bir yara olduğuna işaret ederek, eğitim-öğretim hayatındaki bu eşitsizliği olumluya çevirecek faaliyetler gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Koncuk, “Bu bir zihniyet meselesi. Bunun değişimi kolay halledilecek bir problem değil. Belki de sadece çocuklarımızı eğitmemiz de yetmez. Toplumu topyekûn eğitmemiz lazım” dedi.

ETCEP, 10 ilde 40 pilot okulda gerçekleştiriliyor. Projeyle üç temel sonuca ulaşılması hedefleniyor. Bunlar okullardaki akademik ve idari personele yönelik bir kılavuz ve değerlendirme aracı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı’nın hazırlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yaklaşımın eğitim sisteminin tamamında benimsenmesi ve müfredatın toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesi ve gözden geçirilmesi.