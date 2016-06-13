MEB'de rotasyon planı; 500 bin öğretmenin yeri değiştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yeni düzenlemeye göre 3 yıl içinde 500 bin öğretmenin yeri değiştirilecek. Rotasyon adı verilen uygulamanın ilk etapta kurumda veya eğitim bölgesinde 10 yılını dolduran öğretmenleri etkileyeceği belirtildi. Bir şehirde ya da bölgede 10 yılını doldurmuş öğretmenlerin tayinleri ilk olarak yapılacak. 10 yılını dolduranların ardından 8 yıl aynı bölgede görev yapmış öğretmenler rotasyona uğrayacak.

Yarına Bakış'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen yıl rafa kaldırdığı öğretmen rotasyonu tekrar gündeme gelirken uygulamanın ayrıntıları da bellli oldu.

MEB’in hazırladığı ve bu ayın sonuna kadar yürürlüğe konulması beklenen yönetmeliğe göre, ilk etapta çalıştığı kurumda veya eğitim bölgesinde (valiliklerin belirlediği il ve ilçe grupları) 10 yılını dolduran öğretmenler rotasyona tabi tutulacak.

Uygulama, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlayacak. 2017-2018 döneminde 8 yılı, 2018-2019’da da 6 yılı dolduran eğitimciler zorunlu tayine maruz kalacak.

Son dönemde öğrenci protestolarının yaşandığı İstanbul Erkek, Galatasaray, Vefa gibi gözde okullarda görev alan öğretmenler de rotasyona uğrayacak.

10 yılını dolduran gönderilecek. Ancak bu okullara tayin talebinde bulunulamayacak. Söz konusu öğretmenlerin ataması doğrudan milli eğitim bakanı tarafından gerçekleştirilecek.

MEB geçen yıl seçim dolayısıyla ertelediği rotasyon uygulamasını İsmet Yılmaz’ın bakanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte tekrar gündemine aldı.

Yeni uygulama geçen seneye göre daha kapsamlı olacak, yüz binlerce öğretmen etkilenecek. Yönetmelik rotasyon yetkisini valiliklere devrediyor. Öncelikle 10 yılını dolduran öğretmenler ele alınacak.

Bu süre 2 yıl içerisinde kademeli olarak 6 yıla indirelecek. 3 yılda 500 binden fazla öğretmenin zorunlu tayine tabi tutulması bekleniyor. 10 yılını doldurduğu halde ilkokullarda ara sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin rotasyonu ise ertelenecek. Bu öğretmenler sınıflarını mezun ettikten sonra gönderilecek.

Rotasyon tercihleri Temmuz'da

Rotasyona uğrayacak öğretmenlerin tayin tercihleri temmuz ayında alınacak. Öğretmenlere 40 tercih hakkı verilecek. Çalıştıkları illerden tercih yapamayacaklar. Geçen yıl gündeme gelen rotasyon uygulamasında bir öğretmen, çalıştığı il içinde başka okula tayin isteyebiliyordu. Yeni taslağa göre mecburi olarak il dışı tayine tabi tutulacaklar.