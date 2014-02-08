MEB'de müsteşar hariç tüm yöneticilerin değiştirilmesinin yolu açılıyor

Hükümetin dershanelerle ilgili hazırladığı düzenlemeden sürpriz değişiklikler çıktı. Meclis'e sunulan teklifte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar hariç tüm yöneticilerin değiştirilmesinin de yolu açılıyor.

Hükümet ile cemaat arasında gerginlik yaratan ve önceki gün Meclis’e sunulan teklif, dershanelerin kapatılmasının yanı sıra bakanlıkta müsteşar hariç tüm yöneticilerin görevine son verilmesini öngörüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) sil baştan örgütlenmeyi başlatacak olan teklifin, 30 Mart’taki yerel seçimlerden önce Meclis’te ele alınması beklenmiyor. Teklif şu hükümleri içeriyor:

Esra Kaya'nın Radikal'de yer alan haberine göre, mürdürleri vali atayacak: İl milli eğitim müdürleri, öğretmen olarak görevlendirilebilecek. Okul müdürü ve yardımcılarının bir okulda yapabilecekleri görev süresi 4 yıl olacak. Okul müdür ve müdür yardımcılarını atama yetkisi il milli eğitim müdürünün teklifi ile valiye verilecek. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve yardımcısı olanların görevleri, ‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona erecek.

6 yıllık öğretmen kamuoya: Stajyer öğretmenlik 2 yıla çıkarılıyor. Stajda başarılı olamayan öğretmen adayının memuriyeti kesiliyor. Dershanelerde en az 6 yıl çalışmış olan öğretmenler, kamuda öğretmen olma şartlarını taşıyorlarsa KPSS’ye girmeden bakanlık tarafından sözlü sınava alınacaklar. Sözlü sınavı geçenler de öğretmen olarak atanabilecekler. Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışabilecekler.

2018’e kadar açık: Tüm dershaneler 1 Eylül 2015’e kadar dönüşümlerini tamamlamak zorunda olacaklar. Bu tarihten sonra sınava hazırlayan kurumlar açılamayacak, devam ettirilemeyecek. Açık liseye dönüşenler de 2017-2018 eğitim öğretim yılına kadar açık kalabilecek. Dönüşecek dershanelere, ‘arsa teşviki’ verilecek. Diğer teşvikler yönetmelikle belirlenecek. Yönetmelikler ‘öğrenci başına eğitim öğretim desteği’, ‘vergi indirimi’, ‘düşük maliyetli kredi’, ‘sigorta primi desteği’, ‘KDV istisnası’, ‘Yatırıma destek (bina inşası, donatım gibi)’ teşvikleri verilecek. Yine çıkarılacak yönetmelikle tüm özel okullarda okuyan 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerine destek verilecek. Dönüşümdeki kriterler de yumuşatıldı. Alkollü satış yapılan yerlerin eğitim kurumlarına uzaklığı, alan, bina ve bahçe gibi ayrıntılarda aranan kriterler azaltılacak. Bu sayede dershaneden özel okula geçiş kolaylığı sağlandı.

Talim Terbiye'ye tırpan: Tasarı ile Talim Terbiye Kurulu’nun görevleri de daraltılıyor. Talim Terbiye Kurulu “karar” organı olmaktan çıkarılıp “inceleme” organı yapılıyor. Yapılacak incelemeler de bakanın görüşüne sunulacak. Talim Terbiye’de sadece eğitim kökenli akademisyenler görev alabilirken artık tüm akademisyenler görev alabilecek.

Yurtdışına dil şartı: Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ‘her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen tüm faaliyetler’ Milli Eğitim Bakanlığı ’nın iznine bağlanıyor. Yurtdışı görevlendirmelere dil şartı geliyor. Milli Eğitim mensuplarının yurtdışında görev yapacakları ülkenin dilini ya da Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden birini bilme zorunluluğu getiriliyor.

Kabul edilemez, gerginlik yaratır

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, teklifin, “Her zaman olduğu gibi yine kapalı kapılar ardında” hazırlandığını belirterek, asla kabul edilemeyecek hükümler bulunduğunu savundu. Koncuk, dün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, önümüzdeki günlerde eğitim-öğretimde kapatılamaz yaraların açılmasına neden olacağını öne sürdü. Dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna alınmasına ilişkin hükme de tepki gösteren Koncuk, “6 yılını dolduran dershane öğretmenlerinin KPSS’siz mülakatla MEB kadrosuna alınması, hükümetin, kendi adamlarını hiçbir kritere bağlı kalmadan, sırf yandaşı diye MEB’de istihdam etmesi anlamına gelecektir” iddiasında bulundu. Teklifte, öğretmenlerin iş güvencesinin yok edilmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığını kaydeden Koncuk, KPSS’yi kazanarak öğretmen olanların en az bir yıl çalışmalarının ardından adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacağını dile getirdi. Mill Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise “Dershane düzenlemesi olarak bilinen bu tasarı, dershanelere özel bir tasarı değil. Bakanlığın teşkilat yapısında da gerçekten çok köklü değişim ve dönüşümü öngören bir tasarıdır. Dershane dönüşümüyle sisteme 50 bin yeni derslik ilave etmiş olacağız” bilgisini verdi.