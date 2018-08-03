"MEB'de, 2 genel müdür görevden alındı" iddiası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan yerleştirm işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt hakkında soruşturma başlattığı, ayrıca Ölçme Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'yı da görevden aldığı iddia edildi.

Odatv'de yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sınav sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır bu sistemi kurgulayan eski müsteşar yardımcısı Muhterem Kurt, Bakanlık bürokratlarını ve Bakan Ziya Selçuk’u eleştirmişti. Yerleştirmenin, algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin mağdur olmasında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen MEB bürokratları ise görevden alındığı belirtildi.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'nın görevden alındığı öne sürüldü.