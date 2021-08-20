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MEB, yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri açıkladı

6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde salgına karşı çok sayıda tedbir uygulanacak

20 Ağustos 2021 23:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri açıkladı.

MEBMilli eğitim bakanlığıMahmut Özertedbiryüz yüze eğitim
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