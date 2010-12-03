MEB, Uzaylılara halay çektirdi!

T24

Uzaylı var mı?



‘Yeniden bekleriz’



Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10. sınıflara ücretsiz dağıttığı İngilizce ünite kitabındaki bir alıştırma büyük şaşkınlık yarattı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:“New Bridge to Success” adlı kitabın uzaylıları konu alan ünitesinde köylülerle uzaylıların halay çektiği kare espri konusu oldu.“Hiç UFO gördünüz mü? Gören biri tanıyor musunuz?” diye başlayan ünite boyunca uzaylıların gerçekten var olup olmadığı üzerine kafa yoruluyor. İngilizce kitabında öğrencilerden çizimlere bakarak altta yer alan kelimelerle cümle kurulmasının istendiği alıştırmanın ilk karesinde yolda iki uzaylı ile karşılaşan çocuklar, babalarına “Hey! Baba! Gel şunlara bir bak!” diye sesleniyor. İkinci karede baba uzaylılara ekmek uzatırken ekmeğin lezzetli olduğunu belirtmek için “Yummy!” (Nefis!) diyor.Son karede ise uzaylıların baba ve başka bir köylüyle “Hooray!” nidaları eşliğinde halay çektiği görülüyor. Son karenin altındaki “promise” (söz vermek) ve “visit” (ziyaret) kelimeleri ile uzaylılara “Yeniden bekleriz!” mesajı veriliyor.