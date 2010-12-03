T24 LogoT24 Logo
Gündem

MEB, Uzaylılara halay çektirdi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10. sınıflara ücretsiz dağıttığı İngilizce ünite kitabındaki fotoğraf espiri konusu oldu...

03 Aralık 2010 02:00

T24 - MEB'in ücretsiz dağıttığı 10. sınıf İngilizce kitabında, köylülerin, ekmek verdiği uzaylılarla halay çekmesi, internett dünyasında ‘geyik’ konusu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10. sınıflara ücretsiz dağıttığı İngilizce ünite kitabındaki bir alıştırma büyük şaşkınlık yarattı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

“New Bridge to Success” adlı kitabın uzaylıları konu alan ünitesinde köylülerle uzaylıların halay çektiği kare espri konusu oldu.  

Ders kitabında UFO görüldü!

Uzaylı var mı?

“Hiç UFO gördünüz mü? Gören biri tanıyor musunuz?” diye başlayan ünite boyunca uzaylıların gerçekten var olup olmadığı üzerine kafa yoruluyor. İngilizce kitabında öğrencilerden çizimlere bakarak altta yer alan kelimelerle cümle kurulmasının istendiği alıştırmanın ilk karesinde yolda iki uzaylı ile karşılaşan çocuklar, babalarına “Hey! Baba! Gel şunlara bir bak!” diye sesleniyor. İkinci karede baba uzaylılara ekmek uzatırken ekmeğin lezzetli olduğunu belirtmek için “Yummy!” (Nefis!) diyor.  


‘Yeniden bekleriz’ 



Son karede ise uzaylıların baba ve başka bir köylüyle “Hooray!” nidaları eşliğinde halay çektiği görülüyor. Son karenin altındaki “promise” (söz vermek) ve “visit” (ziyaret) kelimeleri ile uzaylılara “Yeniden bekleriz!” mesajı veriliyor. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24