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BBC Türkçe

MEB: Uzaklaştırılan 3 bin 592 personel görevlerine iade edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, görevden uzaklaştırılan 3 bin 592 personelin görevlerine iade edileceğini açıkladı. MEB geçen hafta da yaklaşık 6 bin öğretmenin göreve iadesine karar vermişti.

02 Aralık 2016 20:34

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görevden uzaklaştırılan 3 bin 592 personelin görevlerine iade edileceğini açıkladı.

MEB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız kadrolarında görev yapan personelden 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin bugün itibariyle görevden uzaklaştırma talebi kaldırılmıştır."

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan 6 bin 7 öğretmen daha geçtiğimiz hafta görevine iade edilmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "göreve iade edilen personel, 'terör örgütleriyle' bağlantılı oldukları gerekçesiyle" açığa alınmışlardı.

Bu kişiler hakkında sadece görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığı, disiplin süreci bağlamında inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

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