MEB ücretli öğretmen arıyor; 81 bin açık var

Türkiye genelinde yaklaşık 82 bin öğretmen açığını kapamaya çalışan MEB, geçici çözümlere yöneliyor. Yüz binlerce ögretmen atama beklerken, MEB “ücretli öğretmen” ilanları veriyor. İstanbul’un 39 ilçesinin 36’sı, İzmir’in 30 ilçesinin 16’sı, Kocaeli’nin 12 ilçesinin 12’si, Milli Eğitim müdürlüklerinin sitelerinde “ücretli öğretmenlik” duyurusu yayımladı.

Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmasına rağmen, öğretmen açığı sorunu devam ediyor. Yüz binlerce öğretmen atama beklerken, bir yandan da Türkiye'nin pek çok ilçesinde milli eğitim müdürlükleri ilanla “ücretli öğretmen’’ arıyor. İstanbul’un 39 ilçesinin 36’sı, Ankara’nın 25 ilçesinin 7’si, İzmir’in 30 ilçesinin 16’sı, Kocaeli’nin 12 ilçesinin 12’si, internet sitelerinde, “ücretli öğretmenlik” duyurusu yayımladı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre eğitimci Alaattin Dinçer’in bu konuda yaptığı çalışma şöyle:

“İlçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerine bakıldığında 6, 7 ve 8. aylara ait ücretli öğretmenlik için başvuru duyurularının yoğunluğu göze çarpmaktadır. Ek ders ücreti ödemeli ve geçici süreli çalıştırma esasına dayanan ücretli öğretmen ilanlarının belli illerle sınırlı olmayıp, hemen hemen bütün illeri ve bu illere bağlı ilçelerin büyük bir bölümünü kapsadığını görmek mümkün. İncelenen 17 büyük şehre bağlı 345 ilçe arasında büyük şehirlerin merkez ilçeleri de bulunuyor. İncelenen 345 ilçenin 246’sında ücretli öğretmenlik duyurusu yapılmış.

Örneğin; İstanbul’un 39 ilçesinin 36’sı, Ankara’nın 25 ilçesinin 7’si, İzmir’in 30 ilçesinin 16’sı, Kocaeli’nin 12 ilçesinin 12’si, Bursa’nın 17 ilçesinin 9’u, Gaziantep’in 9 ilçesinin 9’u, Şanlıurfa’nın 13 ilçesinin 13’ü, Antalya’nın 19 ilçesinin 14’ü, Adana’nın 15 ilçesinin 14’ü ücretli öğretmenlik için başvuru yapılması duyurusunu internet ortamında yayımlamış durumda.”

Ücretli öğretmenlerin, açık ve ihtiyaç bulunan dersler, özel eğitim sınıflarına yardımcı öğretmenlik ve yıl içinde rapor ya da ücretsiz izin alanlar için değerlendirilmek üzere istihdam edildiklerine dikkat çeken Dinçer, “Öğretmenlik mesleği bugün OHAL KHK’leri ve emeklilik depremi ile sarsılıyor. Depremin nedenleri olarak ihraçlar ve açığa almalar, yeniden başlatılan ‘sözleşmeli kölelik’ uygulaması ve mülakatlar ile deneyimli öğretmenlerin emekli olmak için sıraya girmiş olması sıralanıyor’’ dedi.

30 bin atama lazım

Dinçer’in verdiği bilgilere göre, emeklilik başvurularında son 10 yılın rekoru sayılacak yoğunluk yaşanıyor. 31 Temmuz 2016 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 23 bin 26 öğretmen emekli oldu. Bunun yanı sıra 33 bin öğretmen ihracı, 7 bin 300 öğretmenin 10 aydır açıkta olması, yaklaşık 5 bin öğretmenin de idareci yapılmasıyla 2016 yılının şubat ayından bu yana yapılan 70 bin atamanın ancak bu açıkları karşılamaya yettiğini belirten Dinçer, “Bu tabloya bakarak 70 bin atama yapılmadan önce açıklanan öğretmen ihtiyacının devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmenliğe atanamayan ve öğretmen olmak için öğretime devam etmekte olan sayıları bir milyonu bulan insanımızın ne olacağına da çözüm üretilmesi gerekmektedir. Hemen şimdi en az 30 bin öğretmen ataması için girişimler başlatılmalıdır’’ diye konuştu.

"81 bin öğretmene ihtiyaç var"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 912 bin 250 öğretmenin görev yaptığını ve ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının ise 81 bin 1 olduğunu söyledi.

Ücretli Öğretmenlik nedir?

Ücretli öğretmenlik yani ders ücreti karşılığı görevlendirmeyi şöyle tanımlıyor:

‘’Çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı veya öğretmen ihtiyacı karşılanmakla birlikte, öğretmenin izin, rapor ve geçici görevlendirme gibi değişik nedenlerle ders görevlerini yerine getiremediği durumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi ve öğrencilerin derslerinin boş geçmemesi için öğretim üyelerine , diğer memurlara veya açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilmesi.”

Okullar öğretmen ihtiyaçlarını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildiriyorlar ve öğretmenlik yapmak isteyenlerle ders saati üzerinden sözleşme imzalanıyor. Ücretli öğretmenler bir ay içerisinde kaç saat derse girerlerse o saat sayısının ek ders ücreti ile çarpımı kadar maaş alıyorlar. Ücretli öğretmenlerin sözleşmesi, öğretim yılı sona erdiğinde bitiyor.