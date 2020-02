MEB, tatilde çocukları 5 vakit camiye götürecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yarıyıl tatilinde de çocukları camilere taşımak üzere bazı vakıf ve derneklerle protokol imzaladığı ifade edildi. İmzalandığı öne sürülen protokol kapsamında 6-13 yaş arası çocukların beş vakit namaz kılmak için camiye götürüleceği, cemaate yetişmeleri ve duaları ezberlemeleri durumunda puan kazanarak yarışmaya katılacakları öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, bakanlık, okullarda “Kuran ve Sünnet Bütünlüğü” konulu bilgi yarışması adı altında ‘cinsel istismar’ hikâyesi bulunan kitap dağıtımı için izin verdiği Server Gençlik ve Spor Kulübü’yle yeni bir iş birliği protokolü daha imzaladı.

MEB ile dernek arasında imzalanan “Haydi Çocuklar Camiye Projesi”nin amacı hakkında “Hedefimiz ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünden yola çıkarak çocuklarımıza camide cemaatle namaz kılma şuuru kazandırmak, camilerimize gitmenin milli ve manevi sorumluluğumuz olduğu bilincini vermek ve güzel ahlaklı nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır” denildi.

Projenin, 81 ildeki 2 bin 500 camide gerçekleştirileceği belirtildi. Vakfın hedefinin Türkiye genelinde 50 bin çocuğa bu dönemde ulaşmak olduğu öğrenildi.

Fatiha'ya bir puan

Yarışma şeklinde düzenlenecek projede, çocukların katıldıkları namazlar ve ezberledikleri surelerden puan kazanması planlandı. Projeye katılacak çocuklar her namaz vakti için farklı puanlar toplayacak. Sabah namazı 10 puan, öğle namazı, ikindi namazı ve akşam namazı 5 puan, yatsı namazı ise 8 puan olarak değerlendirilecek. Ayrıca 6-7 yaş “A kategorisi”, 8-9-10 yaş “B kategorisi”, 11-12-13 yaş çocukların da “C kategorisi” olarak değerlendirilecek. Yarışmada A grubu için 7, ikinci grup için 16 ve C grubu için de 23 sure belirlendi.

Camide yoklama

Ayrıca çocukların puan kazanabilmek için her katıldıkları namaz sonrası cami görevlilerinin yoklamasına katılması da öngörüldü. Bu kapsamda çocukların farklı camilerde namaz kılması durumunda ise cami görevlisi ile görüşerek asıl kayıtlı olduğu camideki görevlinin bilgilendirilmesi istendi.

Projenin sloganlarından biri de “Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap."