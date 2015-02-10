MEB: Stajyer öğretmenlik kalkmadı, bir yıllık performans değerlendirmesi geldi

14 Mart 2014 sonrası için geçerli olan ve 5 Şubat’ta görev yerleri belirlenen 15 bin eğitimciyi de içeren uygulamaya göre stajyerlik kalkmayacak ancak atanan öğretmenler bir yıl performans değerlendirmesine tabi tutulacak. Performans değerlendirmesinden geçerli puanı alanlar, sınava girmeye hak kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinde 15 bin öğretmen atanırken bazı internet sitelerinde yer alan, “Stajyer öğretmenlik kalktı” iddiaları, genç eğitimcileri heyecanlandırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar’a yapılan açıklamaya göre stajyer öğretmenlik kaldırılmadı, ilgili yasada değişiklik yapıldı. “Stajyer öğretmenliğin kalkması yönünde alınmış bir karar söz konusu değil” diyen yetkililer, 14 Mart 2014 sonrası atanan öğretmenler için yeni bir uygulama başlatılacağını söyledi.

Yeni yönetmelik geliyor

Buna göre aday öğretmenlerin gireceği sınavlar ile memurluğa geçiş şartlarını düzenleyen maddeler (6569 sayılı yasanın 24. ve 1739 sayılı yasanın 43. maddeleri) değiştirildi. Devlet memurlarını ilgilendiren 657 sayılı yasanın adaylıkla ilgili hükümleri, öğretmenler açısından geçersiz oldu. Adaylık işlemlerine ilişkin yeni bir yönetmelik çalışmasına başlandı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve yazılı veya sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınavların ne şekilde yapılacağı hazırlanacak yönetmelik ile belirleneceğinden ilçe/il merkezlerinden hangisinde yapılacağına yönetmelikte yer verilecek.”

Henüz detayları açıklanmayan yeni uygulama 14 Mart 2014 sonrası atanan öğretmenleri kapsayacak. Daha önce atanan öğretmenler için ise eski uygulama devam edecek.

Eski sistem Öğretmenler atandıktan sonra bir yıl stajyer öğretmen olarak temel, genel ve uygulamalı toplam 240 saat eğitim alıyordu. Temel ve genel eğitimden yıl sonunda yazılı sınava giriyorlardı. Bu sürecin ardından Bakanlık tarafından stajyerlikleri kaldırılıyordu. Bu eğitimlerini tamamlamayanların ve sınavı geçemeyenlerin stajyerlikleri devam ediyordu.

Yeni sistem Eski sistemin yerine performans değerlendirmesi geldi. Öğretmenler atandıktan sonra performans değerlendirmesine tabi tutulacak. Değerlendirmeyi geçenler yazılı, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Performans değerlendirmesinin kimler tarafından yapılacağı, sınav ve mülakatın nasıl gerçekleştirileceği ve kriterler, yönetmenlikle belirlenecek. Edinilen bilgiye göre değerlendirmede rehber öğretmenin puanı, okul müdürünün puanı ve öğretmenin kendisinin puanı yer alacak.