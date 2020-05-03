MEB, psikolog olmayan Azra Kohen'e psikoloji alanında meslek tanıtımı yaptırdı; tepkiler üzerine video kaldırıldı

Televizyonlarda psikolog unvanı ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını yorumlayan ardından da klinik psikolog olmadığını, uygulamalı psikoloji eğitimi aldığını açıklayan Fi, Çi, Pi kitaplarının yazarı Azra Kohen'e psikoloji alanında meslek tanıttırdı. Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat şikayetleri üzerine videonun kaldırıldığı bilgisi paylaştı.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV'de mesleki tanıtım bölümünde Radyo, Televizyon, Sinema ve Psikoloji Meslek Tanıtımı bölümünde Azra Kohen görev yaptı.

Olayın ardından sosyal medyadan birçok kişiden tepki geldi. Özellikle psikologlar ve rehberlik öğretmenleri bu konuda paylaşımda bulunurken, Twitter'da #KohenPsikologDeğil etiketi açıldı.

Televizyonlarda katıldığı yayınlarda sürekli psikolog unvanını kullanan Kohen'in bir süre önce psikolog olup olmadığı tartışılmıştı. Ardından açıklama yapan Kohen, uygulamalı psikoloji eğitimi aldığını ama klinik psikolog olmadığını söylemişti.

"MEB dikkat etmeli"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat yaptığı açıklamada, "Eba'da psikoloji mezun olmayan birisinin psikolog ünvanı ile PDR hizmetine dönük paylaşım yapması görev alanımız nedeniyle bizi de ilgilendirmektedir. Türk PDR Derneği olarak gerekli resmi bildirim yapılacaktır. Ünvan sahteciliğine en önce MEB dikkat etmelidir" dedi.