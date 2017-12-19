MEB onayladı; CHP'den tepki: Suriyeli çocuklar ne olduğu belirsiz bir derneğin eline bırakılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hatay'daki Suriyeli çocuklara dil ve Kuran dersi vermek için harekete geçti. İsmi konusunda "şaibelerin" olduğu öne sürülen bir dernek ile imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye’nin geçici koruması altındaki Suriyeli çocuklara dil, mesleki ve teknik kurslar verileceği aktarıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, MEB'in onayladığı protokole tepki göstererek, "Suriyeli çocukların yüzde 40’ı okullaştırılmamış, kendi haline bırakılmıştır. Bu yüzde 40 ise söz konusu protokolde olduğu gibi ne olduğu belirsiz derneklerle, yeterlilikleri bilinmeyen sözde eğitimcilerle baş başa bırakılacaktır. Dil ve meslek kursu diye çıkılan yolda Kuran kursu verilecek olması bile, niyetin eğitim olmadığını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan haberde Suriyeli çocukların dil ve meslek kursları almasına dair protokol imzalanan derneğin ismiyle ilgili "çelişkili" bir durum var. Söz konusu haberde resmi protokol evrağının tepesinde MEB logosunun hemen yanında dernek, “Şam Yetimlerin Derneği” diye geçerken; protokolün adında “Şam Yetimleri Derneği” diye tanıtılıyor. Dernek ise kendisine Facebook sayfasında “Şam Yetimler Derneği” diyor. Haberde ayrıca derneğin bir internet sitesi olmadı belirtildi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile Şam Yetimleri Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye’nin geçici koruması altındaki Suriyeli çocuklara verilecek dil, mesleki ve teknik kurslar için Halk Eğitim Merkezleri seferber edilecek.

8 Aralık’ta imzalanan ve bir yıl boyunca geçerli olacak protokol, bu kurslarda eğitmenlik yapacak kişilerin dernek tarafından belirlenmesine açık bir kapı bırakıldığı ifade edildi. Kursların Halk Eğitim Merkezlerinde verilmek zorunda olmayışı dikkat çekerken, kursların verileceği yerin dernek tarafından belirlenebileceği ifade edildi.

Çocuklara dil öğretmek ve meslek eğitimi verme gerekçesiyle imzalanan protokol çerçevesinde, Arapça, İngilizce, Türkçe dersleri verecek derneğin, aynı zamanda 2 tip Kuran kursu açma hakkına da sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca protokolde dernek başkanının değil Ahmad Taha Haj Ahmad isimli bir dernek üyesinin imzasının yer alması da dikkati çekti.

Söz konusu derneğin paylaşımda bulunduğubirkaç içerik şöyle:

* “Gaziantep şehrinde her gün 700 yetime sıçek yemek tekdim ediyor bugün 24 raamazan 1438 hicri 2100lehmacun 250 tabak tavuk ve 600 ayran yetimlerebir hayriseven taktim etmiş allah amellerisinden razı olsun şam yetimler derneğinin 7 mutfahı vardır..”

* “Ben ve yetime bakan kimse cennete şüyleyiz . 21 05.2017 tarihinde almaniyadan gelen türk kardaşlaermiz yetimlerden birlikte..”

* “Süriyeli yetimlere idlib köylerinde beşir derneğinden yardımlar Allah kabul etsin”

* “Gaziantepte mübadere ve sümü yetim hanelerinde meslek eğitimi küveit hilalı ve katar hilalinden destek verildi.”

Konuyu araştıran CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, söz konusu protokole daha geniş açıdan bakılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de okul çağında 976 bin 200 Suriyeli çocuk olduğunu ancak Türkiye’de bu çocuklardan sadece 605 bin 443’üne eğitim imkânı sağlandığına dikkat çeken Gökdağ, şöyle konuştu:

“Bu demektir ki sürekli Suriyelilere Türkiye’yi ev yapmakla övünen iktidar, onların çocuklarını yok saymaktadır. Suriyeli çocukların yüzde 40’ı okullaştırılmamış, kendi haline bırakılmıştır. Bu yüzde 40 ise söz konusu protokolde olduğu gibi ne olduğu belirsiz derneklerle, yeterlilikleri bilinmeyen sözde eğitimcilerle baş başa bırakılacaktır. Dil ve meslek kursu diye çıkılan yolda Kuran kursu verilecek olması bile, niyetin eğitim olmadığını ortaya koymaktadır. Bu acı tablo, çocuklara bile özen göstermeyen bu zihniyet, Türkiye için kıvanç değil utanç kaynağıdır. Konuyu TBMM’ye taşıyacağız.”