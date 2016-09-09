MEB, okulların 15 Temmuz etkinlikleriyle açılmasına karar verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 19 Eylül'de başlayacak 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' temasıyla öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen genelgede, ‘geleceğin teminatı olan çocukları ve öğrencileri, milli, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmenin, bakanlığın öncelikli görevleri arasında' olduğu vurgulandı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir grup cuntacı terörist tarafından 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulduğu" anımsatılan genelgede, "Başta Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin, güvenlik kuvvetlerimiz ile halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda bu kanlı girişim engellenmiş, milletimizin direnişiyle demokrasimiz kazanmıştır, Türk milleti, bu demokrasi sınavından yüzünün akıyla geçmiştir" denildi. ‘Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitleri anmanın, hatırlamanın ve hatırlanmalarını sağlamanın milli ve insani sorumluluk' olduğu vurgulanan genelgede, bu anlamda milletin kahramanlık öyküsünün bilinmesi, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret edildi.

"Milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlılığının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi bir hakkın teslimi olacaktır" değerlendirmesinin yapıldığı genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bütün sınıf, şube ve kursiyer gruplarına '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' temasıyla öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak bilgilendirme ve etkinlikler yapılacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığının artırılması hepimizin ortak sorumluluğudur. '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' adına okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilecek etkinlikler, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde ekte sunulan plan/gündem ve bir komisyon marifetiyle mahallince belirlenecek diğer konular ve okulların imkanları (şehitlik ve gazilerin ziyaret edilmesi, şehitlerimizin yad edilmesi gibi) dahilinde tüm okul ve kurumların yönetici, öğretmen ve diğer personelinin iş birliğinde anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, programın okul ve kurumların tür ve seviyelerine göre ve yerel imkanlar dahilinde ders yılı boyunca uygulanması uygun görülmektedir."