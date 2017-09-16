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MEB okul kantinleri için denetim komisyonları ve denetim ekipleri kuracak 

ANKARA,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı geçen yıl yürürlüğe giren  "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu genelgeye  ek olarak bu yıl okul kantinlerinde  etkin kontrol için Sağ

16 Eylül 2017 22:00

ANKARA,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı geçen yıl yürürlüğe giren  \"Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi\" konulu genelgeye  ek olarak bu yıl okul kantinlerinde  etkin kontrol için Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarınca illerde denetim komisyonları, ilçelerde ise denetim ekipleri kuracak. 

2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlükte olan \"Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi\" konulu genelgeye ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  18 Eylül´den itibaren okul kantinlerinde sağlığa uygun gıda satışı yapılıp yapılmadığının daha etkin kontrolü için Sağlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarınca illerde denetim komisyonları, ilçelerde ise denetim ekiplerinin kurulacağı bildirildi. İl denetim komisyonları ile ilçe denetim ekipleri için kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı işletmelerinin kontrol ve denetimine ilişkin uygulama kılavuzu hazırlanırken, kalavuza göre  okullardaki kafeterya, yemekhane, büfe ve kantinlerin her eğitim öğretim yılında en az bir kez olmak üzere kılavuzda belirtilen hususlara göre denetleneceği kaydedildi. Denetimde, genelgeye uygun olmayan konuların bulunması halinde  \"Uygun değildir\" yazısı hazırlanarak, işletme yetkilisi için ayrı ayrı yazılı bildirimde bulunulacağı açıklandı. İlçelerde denetime yönelik çalışmaların yürütülmesinden ilçe milli eğitim müdürü, toplum sağlığı merkezi başkanı ile gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürünün sorumlu olacağı, İlçe denetim ekipleri, ilçe milli eğitim, gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri ve topum sağlığı merkezinden birer personel olmak üzere 3 kişiden oluşacağı ifade edildi. 


 

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