MEB, öğretmenlere 'Doğu görevi' şartını yeniliyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), öğretmenlerin okullar ve bölgeler arasında yer değiştireceği “zorunlu rotasyon” sistemi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Üzerinde çalışılan sisteme göre özellikle Doğu ve Güneydoğu’da görevlendirilecek deneyimli öğretmenler, bölgede en az 4 yıl çalıştırılacak. Düzenleme dershaneler yasasına eklenecek bir ya da iki maddeyle yasalaşacak.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, MEB’in yeni düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Binlerce öğretmeni ilgilendiren çalışmanın adı, “zorunlu rotasyon". Bakanlık düzenlemeyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevli öğretmenlerin Batı bölgelerindekilere göre daha deneyimsiz olmaları ve bu bölgelere öğretmen dayanmaması sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

MEB’deki mevcut sisteme göre, öğretmenlere 3 yıl zorunlu Doğu görevi veriliyor. Ancak birçok öğretmen eş veya sağlık durumu özür ataması hakkından yararlanıyor ve 3 yıl zorunlu görevinin en fazla bir yılını tamamlıyor ve Batı’ya tayin oluyor. Bu durumda da bölgedeki öğrencilerin öğretmenleri sürekli olarak değişiyor. Zaten mesleğinin ilk yıllarında bölgeye atanan öğretmenlerin en fazla bir yıl görev yapması eğitimi verimsizleştiriyor.

İki aşamalı plan

Bakanlık bu sorunun çözümü için iki aşamalı bir plan hazırlıyor. Birinci aşamaya göre, mesleğinin ilk yıllarında bölgeye atanan öğretmenlerin yanı sıra deneyimli öğretmenlerin de görevlendirilmesi planlanıyor. Yani deneyimli öğretmenler de bölgede öğretmenlik yapacak. Düzenlemede kaç senelik deneyime sahip öğretmenlerin kastedildiği henüz kesinleşmese de 20 yıllık öğretmenin bile görev yerinin değiştirilebileceği belirtiliyor.

İkinci aşamada ise hem deneyimli hem de deneyimsiz öğretmenlerin atandıkları bölgede zorunlu olarak 4 yıl görevlendirileceği belirtiliyor. Böylece ilkokul birinci sınıflara öğretmenlik yapmaya başlayan bir öğretmenin, öğrencileri ortaokula geçene kadar değişmemesi hedefleniyor.