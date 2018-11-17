MEB, Öğretmenler Günü'nde cami ve okullarda hatim okutacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde cami ve okullarda hatim okutma kararı aldı. Karara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlere ve öğrencilere dayatılan laiklik karşıtı uygulamaları kabul edilemeyeceklerini söyledi.

Birgün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre, MEB, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, geçen yıl da olduğu gibi “Hatim” etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine yazı göndererek “gönüllü” öğretmenler ile öğrenci ve velilerin de hatim etkinliğine katılabileceğini belirtti. Müdürlüğün, “2018 yılı Öğretmenler Günü Kutlamaları” başlığıyla milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda, “Öğretmenler günü münasebetiyle görevi başında şehit olan öğretmenler, 15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi’nde şehit olan öğretmenler ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimiz için hatimler okunması planlanmaktadır” denildi.

Karara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlere ve öğrencilere dayatılan laiklik karşıtı uygulamaları kabul edilemeyeceklerini söyledi.