MEB Müsteşarı: Çocuklarımıza fazla bilgi vermek insan hakkı ihlalidir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Çocuklarımıza fazla bilgi vermek insan hakkı ihlalidir. Müfredatımızı, programlarımızı içerik olarak hafifleteceğiz." dedi. Tekin değiştirelecek müfredat için "Daha az bilgi ama daha çok verilen bilgiyi kullanabilecek, onlardan analizler üretebilecek bir müfredat oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara'da, Karabüklüler Vakfı'nda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yapan Tekin, 18 milyon öğrenci, 1 milyona yakın çalışan ve 60 milyon veli ile her gün muhatap olduklarını anlattı.



Tekin, MEB'in en kalabalık bakanlıklardan biri olduğunu belirterek, "Her evde her gün müfredat, ders kitabı, tartışmalar yaşanıyordur. Her evde varız. Böyle bir bakanlığız. Bir milyona yakın öğretmenimiz var. Türkiye'de kamu çalışanlarının üçte biri bizde. Sadece 100 bine yakın müdür personelimiz var. Bu rakam birçok bakanlığı yan yana getirdiğimizde personel sayısı kadar bakanlık yapıyor." dedi.



"Türkiye ortalamaya yakin bir yerde"



Tekin, "Ciddi bir haksızlık yapılıyor. Bunu AK Partili siyasetçilerimiz de yapıyorlar. 'Eğitim politikalarımız başarısız oldu' gibi bir ön kabulle hareket ediyoruz. 15 Temmuz'u gördükten sonra bu önermem ciddi şekilde değişmiştir." şeklinde konuştu.



Tekin, çok eleştirilen eğitim sisteminin 28 Şubat'tan sonra çok dinamik bir kitle ürettiğini, bu dönemde yetişen çocukların 15 Temmuz sabah tankların önünde cansiparane durdurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Haksızlık yapmayalım. Bu gençler 2000'li yılların başından itibaren okullarda yetişen gençler. Ben Türkiye'deki maarif sistemine yönelik eleştiriyi haksız ve ağır buluyorum. İyi şeyler yaptık. Ama bizim zihnimizde bir ideal var. İdeal olana yeterince yaklaşamadığımız bir reel durum söz konusu dersek katılırım eleştiriye.



OECD rakamlarına göre bizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altında. OECD rakamlarıyla karşılaştırdığımızda Türkiye'nin gerçekten ortalamaya yakın bir yerde olduğunu görüyoruz. Ama eğitim fakültelerinde aynı durumu göremiyoruz. Eğitim fakültelerinde öğretim üyesi başına düşen sayısı öğrencisi sayısı MEB'in iki katı. Bu büyük bir eksiklik, bunu kabul edebilirim."



"Çocuklarımıza fazla bilgi vermek insan hakkı ihlalidir"

Çocuklara ve gençlere fazla bilgi vermenin "insan hakkı ihlali" olduğunu vurgulayan Tekin, "Müfredatımızı, programlarımızı içerik olarak hafifleteceğiz. Daha az bilgi ama daha çok verilen bilgiyi kullanabilecek, onlardan analizler üretebilecek bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Birinci çıkış noktamız buydu." dedi.



Tekin, müfredat çalışmasında haftalık ders saati sayısını azaltacaklarını ve "değerler eğitimi" vermeye başlayacaklarını belirterek, "15 Temmuz örneğinde olduğu gibi dini, etnik kimliği, siyasi kimliği, bu coğrafyayı bir arada tutabilecek referans değerlerimiz var. Bu değerlerin çocuklarımızla paylaşılması gerekiyor. Bizim müfredata yaptığımız üçüncü katkı budur." değerlendirmesinde bulundu.



Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de konuşmasında muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmek için çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini, çocukların sosyal birey olarak yetişmesinin en önemli görevleri olduğunu ifade etti.



Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Şahin, "Gençlerimiz hem beden hem fikren geleceğe hazırlanmalılar. Geleceğe çocukları en iyi hazırlayacak olanlar öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin sosyal ve ekonomik yönden daha rahat şartlarda çalışabilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Ama bunlar yeterli değildir kuşkusuz. Elimizden geldiği kadar geliştirmeye mecburuz. Öğretmenler Günü münasebetiyle gönlümden geçen bunlardır." diye konuştu.