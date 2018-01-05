MEB, 'mor beyin' listesi hazırladı; ihraç edilen öğretmenler mesleklerine dönebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in kendisiyle görüşen Eğitim-İş Başkanı Orhan Yıldırım ve heyetine, 'Mor Beyin' yazılımıyla istem dışı ByLock’a yönlendirilen ve mağdur olanlarla ilgili liste hazırladıklarını, iade KHK’sının bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.

Eğitim Sen yöneticileri ile bir araya gelen MEB bürokratları, önceki gün de Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki yöneticilerle görüştü. Görüşmede Eğitim-İş heyeti ihraçlar, Öğretmen Strateji Belgesi, performans uygulaması, dinci vakıflarla imzalanan protokoller, yenilenen sınav sistemi ve müfredata ilişkin hazırladığı “Eğitimde Yaşanan Sorunlar” raporunu bakanlığa sundu. Bakanlık bürokratlarının da konu konu itirazları not alarak gerekenlerin yapılacağını belirttiği ve sendika ile iletişim kanallarının bundan sonra daha açık tutulması konusunda adım atacaklarını söyledikleri öğrenildi.

"Suçsuzları iade edin"

Eğitim-İş, bakanlığa sunduğu raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan ya da ihraç edilen öğretmenlerin görevlerine iadeleri noktasında özellikle de yargı kararları göz önüne alınarak ivedilikle gerçekleştirilmesini talep etti. Raporda, “Suçsuzluğu, bağlantısı olmadığı belirlenen öğretmenlerin iadeleri sağlanmalı. Valiliklerce açığa alınanlar, valilikler uyarılarak göreve döndürülmeli, özellikle FETÖ bağlantısı bulunmadığı halde hakaret ve benzeri gerekçelerle açıkta bekletilen öğretmenlerin göreve iadelerinin sağlanması hem kamu yararı hem de adalet duygusuna katkı sunacaktır” denildi.

Eğitim-İş, OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve dönecek öğretmenlerin de çalıştıkları okulların değiştirilmemesini talep ederek “Aksi halde görev dönüşü uygun görülen öğretmenlerin yeniden cezalandırılması ve hak kaybına yol açacaktır” dedi.

"OHAL var" baskısı

Sendika ayrıca görüşmede taşrada gerçekleşen baskılara da dikkat çekti. Raporda, “Birçok il ve ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okul müdürü tarafından en küçük konuda “OHAL var, başına kötü şeyler gelebilir” baskısı söz konusu olmaktadır. Bu konuda OHAL ve içeriğini bilmeyen ya da bildiği halde bundan istifade etmek isteyen yöneticilerin uyarılması gerekir” denildi.