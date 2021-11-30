MEB: Milli Eğitim Şurası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılış töreninin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde” yapılacağını duyurdu. Bakanlık, "eğitimde fırsat eşitliği", "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere üç ana konuda komisyonu kurulacağını bildirdi.

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yarın başlayacak 20. Milli Eğitim Şûrası'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenecek şûranın ana temasının "eğitimde fırsat eşitliği", "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere üç ana konuda komisyon kurulacağını duyurdu.

Açıklamada, “Şûra hazırlık sürecinde özel ihtisas komisyonları ile okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Şûranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçildi ve yapılan 26 farklı bölgesel toplantı sonrası raporlar hazırlandı. Şûra kapsamında oluşturulan özel ihtisas komisyonu raporları, şûra üyelerine önceden gönderildi” denildi.

3 Aralık'a kadar sürecek şûranın birinci gün açılış töreninin ardından divan toplantısı düzenlenecek. İkinci gün özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile sürecek şûranın son gününde özel ihtisas komisyon raporları genel kurula sunularak tavsiye kararları oylanacak.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcıları ve Bakanlık Merkez Teşkilatı birim amirlerinin tabii üyeler olarak katılacağı şûraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şûra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanların yer aldığı eğitimin tüm paydaşları katılacağı bildirildi.