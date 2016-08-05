MEB: KPSS'den 50 puan üzeri alan 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik kadrosu için KPSS puanı 50 ve üzeri olan öğretmenler sözlü sınav için başvurabileceğini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 25 bine yakın öğretmen görevden alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolar için 2016 KPSS10 ve KPSS121 puan türlerinden 50 ve üzeri taban puana sahip adaylar başvurabilecek. Ön başvurular 8-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

27/07/2016 tarihli ve 29783 Sayılı (Mükerrer 2.) Resmi Gazetede Yayımlanan 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 03/08/2016 tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında, Bakanlığımızın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarına 15.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen istihdam edilecektir.

İlan edilen kadrolar için 2016 KPSS10 ve KPSS121 puan türlerinden 50 ve üzeri taban puana sahip adaylar, sözlü sınav için http://ikgm.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınavlar Türkiye genelinde oluşturulan 18 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav merkezi tercihlerine göre sözlü sınava girecek ve ardından başarılı olanlar arasından puan üstünlüğüne göre tercihler alınıp atamalar gerçekleştirilecektir.

Sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili sözlü sınava alınacak adaylara ilişkin süreç takvimi, yapılacak iş ve işlemler, Bakanlığımız www.meb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bilindiği üzere Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirileceğinden KPSS121 puan türüne göre atanacak adayların sınav takvimi duyuru ekinde yer alan Takvim'in sağ sütununda düzenlenmiştir.