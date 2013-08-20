MEB: Kız çocukları kontrol edin, erkekleri rahat bırakın

Milli Eğitim Bakanlığı velilere attığı SMS'de, "kız çocukları kontrol edip, erkekleri rahat bırakmalarını" tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı 16 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bazı konuları hatırlatmak için velilere SMS gönderdi. Posta gazetesinin haberine göre, SMS'te e-okul sistemi gibi yararlı bilgilerin yanı sıra şu uyarı yer aldı: "Anne-baba'nın kontrol çabaları erkeklerin problemli davranış göstermelerine neden olur. Kızlarda ise problemli davranışlar azalır."

Mesajı alan velilerin, "Kızını dövmeyen dizini döver zihniyeti" olarak değerlendirerek bakanlığa tepki gösterdiği belirtiliyor.