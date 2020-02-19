MEB izinli Kartal İmam Hatip'teki konferansta dilleri arasında Türkçe yok

Hükümet atamalarında dikkat çeken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi’nde "Meclisi Mebusan" komitesi kurulacak. Etkinlikler için diller “İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi” olarak belirlenirken konferans listesinde Türkçe oturum yer almadı.

AKP döneminin öncelikli atama tercihlerinde yer alan Kartal İmam Hatip Lisesi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu”nda ilginç ayrıntılar yer aldı.



Cumhuriyet'in haberine göre, MEB’in desteği ile planlanan konferansın ana teması “Birliğin Kurucusu ve Yıkıcısı: Rekabet” olarak belirlendi. Bu kapsamda da temel komiteler ve her komitenin tartışacağı temel gündemler tespit edildi. Uluslararası katılım planlanan etkinlikte, konferans dilleri “İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi” olarak açıklandı.

2. Abdülhamit için sonraki dönemim padişahı ifadesi

Türkçe'nin etkinlik dilleri arasında yer almadığı konferansta, “Osmanlı Türkçesi” ile tartışmaların yapılacağı “Meclisi Mebusan” komitesi oluşturulması planlandı.



Meclisi Mebusan’ı kapatması ve ülkeyi 33 yıl boyunca istibdat ile yöneten II. Abdülhamit için “sonraki dönemin padişahı” ifadesi kullanıldı. Etkinlik izninde de oturumun tarihsel bilgisine ilişkin “Meclisi Mebusan, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Aralık 1876 tarihli anayasa olan Kanuni Esasi’ye göre kurulmuştur. Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır.



1877 tarihinde çalışmalarına başlayıp yasama görevini üstlenen meclisler, 1876 anayasası’na göre Ayan ve Meclisi Mebusan adı altında Genel Parlamento’yu (Meclisi Umumi) oluşturmuşlardır. Genel Meclis’in çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra 1877’de Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açması üzerine padişah tarafından dağıtılmıştır. Sonraki dönemin padişahı olan II. Abdülhamit, Meclis’i toplamadan ülkeyi idare etti” ifadeleri yer aldı.

Etkinlik daveti MEB tarafından yapılsın talebi

MEB’e yapılan başvuruda etkinliğin davetinin bakanlık eliyle yapılması talep edildi. Ayrıca MEB’in sosyal etkinlik yönergesinde izinler için sponsorların açıkça bakanlığa iletilmesi talimatı olmasına karşın etkinlik belgelerinde herhangi bir sponsor bilgisi yer almadı.