MEB ile protokol imzalandı; enerji liseleri açılıyor

“Milli Enerji Eğitim Hamlesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile 9 ilde 10 adet Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji lisesi açılması kararlaştırıldı.

Dünya'da yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayarak, "Meslek lisesi sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesi. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde yetkinliğimizi artırmak” dedi.

İmza töreninde konuşan Bakan Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayarak, "Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor" dedi.

Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirdi.