'MEB İl Müdürü'nün makamında Atatürk portresi yok' önergesi

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ın yeni yapılan hizmet binasındaki makam odasında Atatürk portresi bulunmadığını belirterek, TBMM Başkanlığı\'na yazılı soru önergesi verdi. İl Müdürü Bayram, taşınma işlemlerinin henüz tamamlandığını, olayda kasıt olmadığını söyledi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ın yeni yapılan ve 28 Ağustos\'ta taşınma işlemleri başlayan hizmet binasındaki makam odasında çekilen fotoğraflarda, odada Atatürk portresi bulunmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Mahmut Bayram\'ın makam odası fotoğrafının Milli Eğitim Bakanlığı\'nın resmi internet sitesi \'https://burdur.meb.gov.tr\' adresinde görüldüğünü belirten Mehmet Göker, \"Söz konusu fotoğrafta Mahmut Bayram\'ın makam odasında Atatürk portresi yer almaması eğitim camiası ve Burdur halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştır\" dedi. Göker, önergesinde Bakan Yılmaz\'ın cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti:

* Makam odasına Atatürk portresi asmayan Mahmut Bayram hakkında idari soruşturma başlatılacak mıdır? * Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklere uymayan bir yönetici hakkında nasıl bir işlem yapılması uygundur? * Yeni müfredatında Atatürk\'ü silmeye çalışan Bakanlık, il yöneticilerine Atatürk portreleri ile ilgili bir talimat göndermiş midir?

\"TAŞINMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMADI\"

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ise, taşınma işlemlerinin Kurban Bayramı öncesi başladığını ve henüz tamamlandığını belirterek, olayda kasıt olmadığını söyledi.

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