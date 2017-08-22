MEB, halkoyunları kurslarının açılmasını durdurdu!

MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, Halk Eğitim’lerdeki “halkoyunları” kurslarının açılmasını durdurdu. MEB, gerekçe olarak, kayıt olanlarla sertifika alan kursiyerlerin sayıları arasındaki “büyük fark”ı gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitim merkezlerindeki “halkoyunları’’ kurslarının açılmasını durdurdu. Tüm halk eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, “Son altı ay içerisinde ‘halkoyunları’ alanında açılan kursların kayıtları ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerler arasında büyük farkın olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Halkoyunları Kurs Programları’nın yeniden incelenmesi, ihtiyaç olması halinde tekrar güncellenmesi için 01.08. 2017 tarihinden ikinci bir talimata kadar halkoyunları kurslarının açılması durdurulmuştur’’ denildi.

Pişmaniye var folklor yok

"Pişmaniye Yapımı’’ kursunun da bulunduğu halk eğitim merkezlerinde verilen kurslardan bazıları şöyle:

-Bilgisayar kullanımı

-Kuranı Kerim (Elifba) okuma

-Yabancılar için Türkçe

-İşaret dili

-Kuranı Kerim tecvitli okuma

-Satranç

-Arı yetiştiriciliği

Fiilen İmam Hatip

Halk eğitim merkezlerinin fiilen imam hatip okulları gibi eğitim vermeye başladığına dikkat çeken eğitimciler, “Yazıda sertifika alan sayının azalması gerekçe gösteriliyor. Talep görmeyen birçok alana teşvik verilirken, folklor gibi çok önemli bir konuda neden teşvik verilmiyor eğer gerçekten talep azsa bile?’’ dediler.

'Zina gibi'

Malatya Gazi Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcılığı yapan resim-iş öğretmeni N.T., sosyal medya hesabı üzerinden halkoyunu oynayan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp, resmin üzerine şunları yazmıştı: “Allah aşkına şu güzelim memleketimizin hangi yöresinde böyle kızlı erkekli bir halkoyunu, maalesef gençlerimize çocuklarımıza Halkoyunları adı altında halt oyunları oynatılıyor. Hangi baba 16 - 17 yaşındaki kızının elini bir erkeğin tutmasını, diz dize, göz göze, kol kola sarmaş dolaş halt oyunu oynamasını ister. Namusu için cinayet işleyen adam buna izin verir mi? Bence de vermez. Bu şekilde bir halkoyununun neresi İslama uygun. Geleneksel kıyafetler giyince bu durum helal mi oluyor? İslamdaki zina mevzusunu okumalı ey analar, babalar.”