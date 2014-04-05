Gülen okullarına yönelik ilk adım atıldı, kolejlerden ayrılanlara MEB'den destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerel seçimlerin ardından cemaat okullarına yönelik ilk “operasyonel” adımı dün 81 ilin valiliklerine gönderdiği yazı ile attı. Bakan Nabi Avcı’nın oluruyla gönderilen yazı ile özel okullardan devlet okullarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için kontenjan şartı kaldırıldı. Böylece, bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar cemaat okullarında okuyan tüm öğrenciler, isterlerse taban puanları tutmak şartıyla devlet okullarına kaydolabilecek.

Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından 17 Aralık operasyonu ile başlayan süreçle ilgili olarak, cemaate yapılacak operasyonların sinyallerini vermişti. Erdoğan, 28 Şubat’ta düzenlenen Balıkesir mitinginde, cemaat okullarını kastederek, “Göndermeyin bunların okullarına. Bunlara tavır koyun. Çünkü yalan var dolan var herşey var. Her türlü iftira var. Bunlara dersi bunları boykot ederek vereceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın, Ak Partili milletvekillerinden de çocuklarını Gülen cemaatine bağlı özel okullardan almalarını istediği öne sürülmüştü.

İlk adım KYK’dan

Geçen ay Gençlik ve spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) bir düzenleme yapılmış; kaldıkları özel yurtlardan ayrılmak isteyen öğrencilere, yıl ortasında devlet yurdu imkanı sağlanmıştı. Başbakan Erdoğan da bir konuşmasında, cemaat yurtlarında kalan öğrencilere seslenerek, “Devlet yurtlarında boş yerleri tespit ettik. Hemen başvurun. Eğer KYK yurtlarında yer yoksa sizleri otellerde ağırlayacağız. Bunların zulmüne siz asla muhatap etmeyeceğiz” demişti.

Yerel seçimlerin hemen ardından cemaate yönelik bir adım da MEB’den geldi. Bakan Nabi Avcı’nın oluruyla 81 ilin valiliklerine gönderilen bir yazı ile, özel okullardan devlet okullarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için kontenjan şartı kaldırıldı. Yazıda, mevcut Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, ortaöğretime yerleştirme esas puanla öğrenci alan liseler arasındaki nakil ve geçişlerde yerleştirme puanı ve okulun açık kontenjanı esas alınıyordu. Ancak bakanlığın yaptığı yeni düzenlemeye göre, sadece bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere özel liselerden devlet liselerine nakil ve geçişlerde, nakil olunacak okulun taban puan şartına bağlı olarak kontenjan şartı aranmayacak. Nakil başvuruları için zaman şartı da söz konusu olmayacak. Başvuru ve onay işlemleri il milli eğitim müdürlüklerince e-okul sistemi üzerinden yürütülecek. Böylece bu eğitim öğretim yılının sonuna kadar, cemaat okullarında okuyan tüm öğrenciler, isterlerse taban puanları tutmak şartıyla devlet okullarına kaydolabilecek.

'Öğrenciler mağdurdu'

İllere gönderilen bakanlık yazısında, “Son günlerde özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik basın yayın organlarında haberler yer almakta olup yaşanan olumsuzluklara bağlı olarak okullarından ayrılmak isteyen öğrenciler olduğuna dair bakanlığımıza talepler ulaşmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerden nakil şartlarını taşımadıkları için resmi okul ve kurumlarımıza geçiş yapamayan öğrencilerin mağdur oldukları görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kontenjan şartının kaldırılması yönetmelik değişikliği gerektirdiği halde, bakanlığın bir yazı ile bu düzenlemeyi yapması da dikkati çekti.