MEB, görevden uzaklaştırılanlardan bilgisayar ve tabletleri geri istedi

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Türkiye’deki bütün okullara gönderdiği yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eğitimcilere tahsis edilen bilgisayar, veri depoları ve tabletlerin geri alınmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2 Ağustos'taki kararlar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında görevden uzaklaştırılan idareci, öğretmen ve personellerin kullanımına tahsis edilen bilgisayar, veri depoları ve tabletlerin teslim alınarak kapalı ve güvenlikli bir şekilde en geç 09/08/2016 Salı günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüz Donatım Şubesi’ne elden teslim edilmesi hususunda, gereğini önemle rica ederim."