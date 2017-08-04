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MEB, Ensar'ın yanı sıra İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile de protokol imzalamış!

Cemiyet ve vakıf öğretim programlarını kullanarak her düzeyde öğrenciye sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı bulacak

04 Ağustos 2017 21:29

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karaman’daki öğrenci yurdunda yaşanan cinsel istismar olayı ile gündeme gelen Ensar Vakfı ile yaptığı protokole ilişkin tartışma sürerken, aynı dönemde İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile de protokol imzaladığı ortaya çıktı. MEB, Ensar Vakfı'yla imzalanan protokolde olduğu gibi Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’ne de yetki ve görevlerinin bir bölümünü devretti.

MEB’in İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile temmuz ayında imzaladığı üç yıllık protokole göre cemiyet ve vakıf, e-yaygın sistemindeki öğretim programlarını kullanarak her düzeyde öğrenciye sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı bulacak.

 

Protokol dışı projelere izin

 

Sebahat Karakoyun'un Birgün'de yer alan haberine göre, Protokole göre “eğitim” adı altında yürütülecek faaliyetler öncelikle, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti ‘ne bağlı merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu olmazsa, MEB tarafından belirlenen mekânlar kullanılacak. Kurslarda görev alan vakıf personelinin de ücretini MEB ödeyecek.

Cemiyet ve vakıf, imzalanan protokol dışında da Milli Eğitim Bakanlığı ile “eğitim” adı altında ortak projeler geliştirip uygulayabilecek.


Erdoğan, Birlik Vakfı’nın kurucuları arasında

 

“Milli ve manevi değerleri korumayı” amaçladığı belirtilen İlim Yayma Cemiyeti, 1951 yılında kuruldu. İmam hatip okulları açtıran ve buralarda okuyan öğrencilere burslar veren cemiyetin, 151 şubesi bulunuyor. Cemiyet, kamu yararına dernek statüsü verildiği için pek çok ayrıcalıktan yararlandırılıyor.

MEB’in protokol imzaladığı Birlik Vakfı da AKP döneminde büyüdü. Vakfın kurucuları arasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek başta olmak üzere bazı AKP’lilerin bulunduğu vakıf, 1985 yılında kuruldu.

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