MEB'den "Türkler Geliyor filmine tüm öğrenciler götürülsün" talimatı

81 ilin Milli Eğitim Müdürü'ne yazılı talimat veren Milli Eğitim Bakanlığı, görme-işitme-zihinsel engelliler okullarının da aralarında yer aldığı ilk ve orta dereceli tüm okullardaki öğrencilerin, "milli bilinç" kazandırılması amacıyla "Türkler Geliyor/Adaletin Kılıcı" filmine götürülmesini istedi.

MEB'e 'başyapıt' dilekçesi

Bozdağ Film Yapımcılık, film vizyona girmeden bir gün önce 16 Ocak 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verdiği dilekçesinde, 17 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin, Diriliş Ertuğrul, Kut’ül Amare, Yunus Emre, ‘Aşkın Yolculuğu’ yapımları gibi Türkiye’de ve dünyada milli ve kültürel değerleri diriltmeyi hedefleyen bir başyapıt olduğu belirtildi.

Filme, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destek verdiği, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda da gösterime sunulduğu belirtilerek, ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere filmin tavsiye edilmesi talep edildi.

10 yaş altına yasak ama ilkokullarda izletildi

sözcü'nün haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yerli Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesinde Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı adlı filmin 10 yaş altı için uygun olmadığı, ‘şiddet-olumsuz örnek’ içerikleri nedeniyle 13 yaş üzerinin ise aile kontrolünde izlenebileceği izni verilmesine rağmen MEB’in 6-11 yaş grubunun eğitim gördüğü ilkokullara da filmin izletilmesini önermesi dikkat çekti.

420 bin kişi izledi

Öte yandan 30 milyon TL’ye mal olduğu öğrenilen film aynı anda 360 ayrı noktada 17 Ocak’ta vizyona girmişti. Box Office Türkiye verilerine göre; Filmi 2 hafta 3 gün içerisinde 420 bin 221 seyirci izlerken, 6 milyon 247 bin 916 TL hasılat elde edildi.

Filmin yapımcısı Erdoğan'ın elinden ödül almıştı

Yapımcı Mehmet Bozdağ, 2015 yılının Sanat Markası Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.