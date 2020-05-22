MEB'den sözleşmeli öğretmen açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek.

Sözleşmeli öğretmen ön başvuruları için sayılı günler kala konuyla ilgili araştırmalar da yoğunlaştı. Bu kapsamda tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulurken 2020 atama takvimi ile adaylar bilgilendirilmişti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerine yer vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek" ifadesi kullanıldı.