Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen ve öğrencilere Koronavirüs uyarısı: Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, öğrenci, öğretmen ve Bakanlığa bağlı personelden zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de virüsün hızla yayıldığını ifade ettiği aktarılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmakta olup Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Bakanlığımız personelinin bu süre zarfında tedbiren zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri; yurt dışında görevli bulunan veya görevlendirilmeleri zaruri olan Bakanlık personelinin sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile bulundukları ülkenin resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Selçuk, okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.