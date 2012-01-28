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MEB Bakanı Dinçer: PKK’nın yönlendirdiği öğretmenleri alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, atanan öğretmenlerin gitmediği veya ayrıldığı zaman ücretli öğretmen tahsis ettiklerini söyledi.

28 Ocak 2012 02:00

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, atanan öğretmenlerin gitmediği veya ayrıldığı zaman ücretli öğretmen tahsis ettiklerini belirterek, “Gönderdiğimiz öğretmenler ayrıldıkları zaman ücretli öğretmen almak durumunda kalıyoruz ve PKK’nın yönlendirdiği ücretli öğretmenleri almak durumunda kalıyoruz” dedi.


Dinçer, “Yerel kaynaklara müracaat etmişseniz, mesela Hakkari’de, Şırnak’ta, Van’da ücretli öğretmenler PKK’nın etkisi altında kalabilir. Buradan gönderdiğiniz zaman PKK’nın etkisi altında kalmayacaktır. Örgüt propagandası yapıyorlar” ifadesini kullandı. Dinçer, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürekli eğitim fakülteleri açıldığına dikkati çeken Dinçer, “Bu yıldan itibaren eğitim fakültelerinin açılışına onay vermeyeceğim” dedi. Mevcut eğitim fakültelerinin birçok mezun verdiğine dikkati çeken Dinçer, bazı fakültelerden pedagojik formasyon alınması şartıyla öğretmen olunabildiğini belirtti.


Kimsenin suçlanmadan, ulusal program içerisinde bu sorunun çözülmesi gerektiğine işaret eden Dinçer, “Bütün okullarımızda eğitimi aksatmamak şartıyla yaptığımız düzenlemelerde 662 bin civarında öğretmeni kadrolu olarak istihdam ettik. Bugün 55 bin öğretmenin yerine biz yaklaşık olarak 35-40 bin öğretmen alırsak bizim normal ihtiyacımıza cevap vereceğimizi görebiliriz” dedi. Atama bekleyen öğretmen sayısının 264 bin olduğunu dile getiren Dinçer, eğitim fakültelerinden ve diğer fakültelerden mezun olacakların  hepsinin öğretmen olmalarını beklemenin gerçekçi olmayacağını söyledi.


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