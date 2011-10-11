MEB, aile eğitiminde imam görevlendirilecek



T24 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya karar verdiği proje kapsamında imam hatip liseleri bünyesinde ailelerle toplantı yapılarak anne-baba, öğrenci ilişkileri ve ergenlik konularında eğitimler verilecek.





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “aile imamlığı” projesinin ardından, benzer bir çalışma da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılıyor. İmam hatip liseleri bünyesinde ailelerle toplantı yapılarak anne, baba, öğrenci ilişkileri ve ergenlik konularında eğitimler verilecek. İmam hatip liselerinden oluşturulacak heyetler ev ziyaretleri de yapacak.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıldır yürütülen “Evin Okulla Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi” genişletilerek bu yıl da uygulanmaya devam edecek.





Aileler, Türkiye genelindeki 493 imam hatip lisesinde eğitimlere alınacak. Veliler, “Sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, çocuğun biyolojik ve psikolojik gelişimi, aile içi ilişkiler, kuşaklar arası iletişimi ve öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilerek topluma olumlu olarak katılımlarını sağlamak” amacıyla başlatılan projeyle okulla uyum programına alınacak.





Ergenlik dönemlerinin ele alınacağı projede daha ağırlıklı olarak “dini” yorumların ön planda tutulması da dikkat çekiyor. Eğitimlerin sonunda hazırlanan raporlar, bakanlığa CD halinde gönderilecek. Proje kapsamında velilere ev ziyaretlerinde veya okullardaki toplantılarda, şu konularda eğitim verilecek:





“Çocukta sorumluluk bilincinin oluşmasında ailenin rolü ve önemi, ergenlik döneminde gelişim, baskıcı tutumdan demokratik tutuma yönelik disiplin, öğretmen, veli ve öğrenci ilişkileri, ergenlerde dini tutum ve davranış, din eğitiminin psikolojik temelleri, Cumhuriyet döneminde din eğitimine genel bakış, Atatürk’ün İslam dini ve din eğitimi hakkındaki görüşleri, çocuklara iman öğretimi ve ibadet eğitimi, İslamda anne-baba-çocuk iletişiminin esasları, olağandışı bir durumda anne baba tutumları.”





Benzer bir proje, geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılmıştı. Ankara, Tekirdağ, Karabük, Amasya ve Elazığ’da pilot uygulamasını başlattığı Diyanet’in sosyal içerikli din hizmeti projesi imamların, görev yaptıkları mahallenin her sorunuyla ilgilenmesini öngörüyordu.





Pilot uygulama çerçevesinde cami imamı, ezan saatleri dışında ev, kahvehane, esnaf, fabrika ziyaretleri gerçekleştirmeye, konferans ve panellerin yanı sıra okula gönderilmeyen çocukların ailelerine yönelik ikna turlarına katılmaya başlamıştı. Bu haber de kamuoyuna ilk kez 12 Eylül 2010’da Cumhuriyet tarafından duyurulmuştu.











