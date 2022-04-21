MEB, 80 personeli FETÖ'den ihraç etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı yürüttüğü soruşturma neticesinde FETÖ iltisaklı olduğu belirlenen 80 personeli kamu görevinden çıkardığını bildirdi.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kamudan personel ihracının son örneği MEB'de yaşandı. OHAL sona ermesine rağmen, yayınlanan metinde "375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesine dayanarak" ifadeleri yer aldı.
KHK’lı Platformları Birliği Sözcüsü Münir Korkmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesine dayanarak hazırladığı 80 kişilik listeye Bakan Mahmut Özer “olur” verdi.